Özgür Özel, İzmir'de Arkadaşının Annesinin Cenazesine Katıldı - Son Dakika
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Özgür Özel, İzmir'de Arkadaşının Annesinin Cenazesine Katıldı

12.06.2026 18:31  Güncelleme: 19:51
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de lise arkadaşı Barış Gönülşen'in vefat eden annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katılarak taziyelerini iletti.

(İZMİR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bornova Anadolu Lisesinden arkadaşı Barış Gönülşen'in annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle 78 yaşında hayatını kaybeden, Nurhayat Gönülşen için Karabağlar ilçesindeki Büyük Hatay Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Özel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın, CHP İzmir Milletvekilleri; Murat Bakan, Ednan Arslan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Yöneticileri, Nurhayat Gönülşen'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nurhayat Gönülşen'in naaşı, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özel, cenaze töreninde aile yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, İzmir'de Arkadaşının Annesinin Cenazesine Katıldı - Son Dakika

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