CHP'li Öztürkmen, Gaziantep'teki "Süper Hücre" Doğal Afetini Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Öztürkmen, Gaziantep'teki "Süper Hücre" Doğal Afetini Meclis Gündemine Taşıdı

05.05.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şiddetli fırtına, sağanak, dolu yağışı ve hortumun aynı anda etkili olduğu ve "süper hücre" olarak adlandırılan, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki diğer bazı illeri de etkileyen doğal afeti Meclis gündemine taşıdı. Öztürkmen, "Gaziantep'te yaşanan doğal afetin hem yerleşim yerleri hem de tarım arazilerinde yarattığı sonuçların tüm yönleriyle araştırılması, hasar tespitlerinin yapılması, çiftçilerin uğradığı zararın ortaya çıkartılması ve çiftçilere verilecek destek paketinin belirlenmesi zaruridir" dedi.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şiddetli fırtına, sağanak, dolu yağışı ve hortumun aynı anda etkili olduğu ve "süper hücre" olarak adlandırılan, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki diğer bazı illeri de etkileyen doğal afeti Meclis gündemine taşıdı. Gaziantep'in 'afet bölgesi' ilan edilmesi gerektiğini belirten Öztürkmen, "Gaziantep'te yaşanan doğal afetin hem yerleşim yerleri hem de tarım arazilerinde yarattığı sonuçların tüm yönleriyle araştırılması, hasar tespitlerinin yapılması, çiftçilerin uğradığı zararın ortaya çıkartılması ve çiftçilere verilecek destek paketinin belirlenmesi zaruridir" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, dün "süper hücre" doğal afetini yaşayan Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Beraberinde Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Nizip İlçe Başkanı Mehmet Murat Alagöz, Gençlik Kolları Başkanı Fayat Ferhat Alagöz ve parti heyeti ile Barak köylerini ziyaret eden Öztürkmen, bölgedeki hasara ilişkin şunları söyledi:

"Dün yaşadığımız afetin yıkımı bugün daha yakından görülüyor. Fıstık ağaçları, zeytin ağaçları büyük zarar almış. Köklerinden sökülen ağaçlar var. Elektrik direkleri devrilmiş, hala elektriği gelmeyen köyler var. Evlerin duvarları yıkılmış, çatılar uçmuş. Elektrik panelleri, su depoları zarar görmüş. Yollar perişan halde. Köylümüz kaderine terk edilmemeli."

Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi, hasar tespit çalışmalarının hemen başlatılması, çiftçilerin uğradığı zararın karşılanması, mağdur çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile kamu bankalarına olan kredi borçlarının ertelenmesi, destek paketlerinin devreye sokulması gerekmektedir. Çiftçimiz doğal afetin yanında 'faiz afeti'nden de korunmalıdır.

Çiftçimiz dışında özellikle Gaziantep merkez, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerimizde afetten etkilenen esnafımızın kredi borçlarının ve SGK ödemelerinin ötelenmesi önem arz etmektedir. Kentimizde üretimin devam etmesi için destek mekanizmalarının hızlıca devreye alınması büyük önem taşımaktadır.

Özetlediğimiz çerçevede; Gaziantep'te yaşanan doğal afetin hem yerleşim yerleri hem de tarım arazilerinde yarattığı sonuçların tüm yönleriyle araştırılması, hasar tespitlerinin yapılması, çiftçilerin uğradığı zararın ortaya çıkartılması ve çiftçilere verilecek destek paketinin belirlenmesi zaruridir.

"Üreticiler büyük mağduriyet yaşıyor"

Hasan Öztürkmen, bölgedeki hasar ve "süper hücre" doğal afetine ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sundu. Gaziantep'in büyük hasar aldığını belirten Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Meteorolojik tahminlerin üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bölgemizin çiftçileri açısından yaşanan doğal afet aynı zamanda büyük bir ekonomik yıkım. Yıllarca emek verilerek yetiştirilen binlerce fıstık ağacı bir gecede yok olan, bahçeleri yıkılan üreticiler büyük mağduriyet yaşıyor."

Antep fıstığının uzun yıllar süren bir yetişme süreci gerektirdiğine dikkat çeken mağdur çiftçilerimiz, sökülen ağaçların yerine yenilerinin yetiştirilmesinin ve aynı verimin sağlamasının yıllar alacağını vurgulamaktadırlar. Gaziantepli çiftçilerin taleplerinin başında kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gelmektedir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztürkmen, Gaziantep'teki 'Süper Hücre' Doğal Afetini Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:31:46. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Öztürkmen, Gaziantep'teki "Süper Hücre" Doğal Afetini Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.