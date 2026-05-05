CHP'li Öztürkmen, Gaziantep'teki "Süper Hücre" Doğal Afetini Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şiddetli fırtına, sağanak, dolu yağışı ve hortumun aynı anda etkili olduğu ve "süper hücre" olarak adlandırılan, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki diğer bazı illeri de etkileyen doğal afeti Meclis gündemine taşıdı. Gaziantep'in 'afet bölgesi' ilan edilmesi gerektiğini belirten Öztürkmen, "Gaziantep'te yaşanan doğal afetin hem yerleşim yerleri hem de tarım arazilerinde yarattığı sonuçların tüm yönleriyle araştırılması, hasar tespitlerinin yapılması, çiftçilerin uğradığı zararın ortaya çıkartılması ve çiftçilere verilecek destek paketinin belirlenmesi zaruridir" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, dün "süper hücre" doğal afetini yaşayan Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Beraberinde Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Nizip İlçe Başkanı Mehmet Murat Alagöz, Gençlik Kolları Başkanı Fayat Ferhat Alagöz ve parti heyeti ile Barak köylerini ziyaret eden Öztürkmen, bölgedeki hasara ilişkin şunları söyledi:

"Dün yaşadığımız afetin yıkımı bugün daha yakından görülüyor. Fıstık ağaçları, zeytin ağaçları büyük zarar almış. Köklerinden sökülen ağaçlar var. Elektrik direkleri devrilmiş, hala elektriği gelmeyen köyler var. Evlerin duvarları yıkılmış, çatılar uçmuş. Elektrik panelleri, su depoları zarar görmüş. Yollar perişan halde. Köylümüz kaderine terk edilmemeli."

Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi, hasar tespit çalışmalarının hemen başlatılması, çiftçilerin uğradığı zararın karşılanması, mağdur çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile kamu bankalarına olan kredi borçlarının ertelenmesi, destek paketlerinin devreye sokulması gerekmektedir. Çiftçimiz doğal afetin yanında 'faiz afeti'nden de korunmalıdır.

Çiftçimiz dışında özellikle Gaziantep merkez, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerimizde afetten etkilenen esnafımızın kredi borçlarının ve SGK ödemelerinin ötelenmesi önem arz etmektedir. Kentimizde üretimin devam etmesi için destek mekanizmalarının hızlıca devreye alınması büyük önem taşımaktadır.

Özetlediğimiz çerçevede; Gaziantep'te yaşanan doğal afetin hem yerleşim yerleri hem de tarım arazilerinde yarattığı sonuçların tüm yönleriyle araştırılması, hasar tespitlerinin yapılması, çiftçilerin uğradığı zararın ortaya çıkartılması ve çiftçilere verilecek destek paketinin belirlenmesi zaruridir.

"Üreticiler büyük mağduriyet yaşıyor"

Hasan Öztürkmen, bölgedeki hasar ve "süper hücre" doğal afetine ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sundu. Gaziantep'in büyük hasar aldığını belirten Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Meteorolojik tahminlerin üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bölgemizin çiftçileri açısından yaşanan doğal afet aynı zamanda büyük bir ekonomik yıkım. Yıllarca emek verilerek yetiştirilen binlerce fıstık ağacı bir gecede yok olan, bahçeleri yıkılan üreticiler büyük mağduriyet yaşıyor."

Antep fıstığının uzun yıllar süren bir yetişme süreci gerektirdiğine dikkat çeken mağdur çiftçilerimiz, sökülen ağaçların yerine yenilerinin yetiştirilmesinin ve aynı verimin sağlamasının yıllar alacağını vurgulamaktadırlar. Gaziantepli çiftçilerin taleplerinin başında kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gelmektedir."