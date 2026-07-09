CHP Sözcüsü Sarı: "Tahliye Edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı: "Tahliye Edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum"

09.07.2026 09:50  Güncelleme: 10:37
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hukuk mücadelesini yakından takip edeceklerini ve adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki hukuk mücadelesini yakından takip edeceğiz. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki hukuk mücadelesini yakından takip edeceğiz. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas, tutuklamanın ise istisna olması gerektiğini; herkes için adil yargılanma ve etkin savunma hakkının güvence altına alınmasının hukuk devletinin vazgeçilmez bir gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Müslim Sarı, İnan Güney, 3. Sayfa, Politika, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Sarı: 'Tahliye Edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum' - Son Dakika

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