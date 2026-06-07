(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde yapılan seçimde Belediye Başkanı seçilen Nazım Demirkol'u tebrik etti.
Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde gerçekleştirilen seçimde Belediye Başkanı seçilen Sayın Nazım Demirkol'u tebrik ediyoruz. Çevrecik halkının teveccühü ve demokratik iradesiyle göreve gelen Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Sözcüsü Sarı: Tokat'ın Çevrecik Beldesinde Belediye Başkanı Seçilen Nazım Demirkol'u Tebrik Ediyoruz - Son Dakika
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