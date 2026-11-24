CHP'li Sarı Öğretmenler Günü mesajında Atatürk'ü andı, öğretmenleri kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sarı, paylaşımında Atatürk'ü saygı ve minnetle andı, emeğiyle öğrencilerinin hayatına dokunan tüm öğretmenleri kutladı.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, bilgisiyle yol gösteren ve emeğiyle öğrencilerinin hayatına dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir ülkenin yarınları, sınıflarda verilen emekle kurulur. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, bilgisiyle yol gösteren ve emeğiyle öğrencilerinin hayatına dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
Kaynak: ANKA
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