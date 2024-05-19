CHP'li Sevgi Kılıç, 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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CHP'li Sevgi Kılıç, 19 Mayıs'ı Kutladı

CHP\'li Sevgi Kılıç, 19 Mayıs\'ı Kutladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıç, mesajında, Türk milletinin diriliş ateşinin yakıldığı, özgürlük mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ı anarak gençlere ilham verdi ve Atatürk'ün gösterdiği aydınlık istikamette ilerlemelerini istedi.

19.05.2024 11:59
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Değerli genç arkadaşlarım, bugün hepimiz 19 Mayıs'ın manevi ışığından ilham alıyoruz. Gelin hep birlikte Atatürk'ün gösterdiği aydınlık istikamette yürüyelim. Kararlılıkla, azmimizi, dinamizmimizi hiç yitirmeden hedeflerimize ilerleyelim." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sevgi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıç, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Arkadaşlar, Değerli Gençler; Bugün, tarihin kaderini değiştiren o müstesna günü bir kez daha hep birlikte anıyor, kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin diriliş ateşinin yakıldığı, özgürlük mücadelesinin başladığı eşsiz bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün Samsun'a ayak basarak, esaret zincirlerimizi kırmak için ilk adımı atmış ve bu şanlı mücadeleyi başlatmıştır. Ulu Önder'in bu destansı yolculuğu, milletimize hürriyet müjdesini vermiş ve tüm dünyaya Türk'ün bağımsızlık azmini haykırmıştır.

Biz gençler, 19 Mayıs ruhunun ebedi taşıyıcılarıyız. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşları, Atatürk'ün en büyük güvencesi de hiç şüphesiz Türk Gençliği olmuştur. 'İstikbal göklerdedir' diyen Ulu Önder, gençliğe olan inancını bu veciz sözlerle dile getirmiştir. Arkadaşlar, bugün o ilham verici mirası omuzlarımızda taşıyoruz. Cumhuriyet'in ışığını sonsuza dek yaşatmak, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesini aşmak görevimizdir. Bunun bilincindeyiz, bu emaneti hakkıyla taşıyacağız.

Ulu Önder'in hedefine ulaşmanın yolu ise eğitimden, bilimden ve spordan geçiyor. Bizler her alanda en iyiye ulaşmak için tüm imkanları sonuna kadar değerlendirmeliyiz. Dünyanın her köşesinde yer alan akranlarımız gibi çağdaş bir eğitim hayalimiz olmalı. Bir diğer önemli konu ise spordur. Spor, sadece fiziksel gelişimimiz için değil, aynı zamanda dayanışma, disiplin ve azim gibi olmazsa olmaz değerleri kazanmamız için de büyük rol oynuyor. Bu sebeple sporun her branşına sahip çıkmalı, ülkemizin başarılarına katkı sunmalıyız.

Değerli genç arkadaşlarım, bugün hepimiz 19 Mayıs'ın manevi ışığından ilham alıyoruz. Gelin hep birlikte Atatürk'ün gösterdiği aydınlık istikamette yürüyelim. Kararlılıkla, azmimizi, dinamizmimizi hiç yitirmeden hedeflerimize ilerleyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla, minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Sevgi Kılıç, 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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