CHP'li Tanrıkulu'dan Gözaltı Kararlarına Tepki: 'Siyasi Operasyon Yapılıyor'

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Tanrıkulu, "31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin bir operasyon yapılmış. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak tek bir terör eylemi, tek bir şiddet eğilimi açıklamada tarif edilmemiş" dedi.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bugüne de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bir operasyon haberiyle uyandık.

Dokuz ayrı belediyeye operasyon yapıldığı bilgisi var. İki belediye başkan yardımcısı, yedi belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiş ve halen görev yapan belediye meclis üyeleri.

Başsavcılığın açıklamasını çok dikkatlice okudum. Açıklamadan anlıyoruz ki; Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal iktidarı 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını halen hazmedememiş. İstanbul'daki başarıyı hazmedememiş. Dolayısıyla İstanbul'da yapılan uzlaşmayla, yapılan siyasi girişimlerle ortaya çıkan tablo hazmedilememiş.

Neden bunları söylüyorum? Çünkü halen demokratik faaliyet gösteren iki kurum; bir tanesi Halkların Demokratik Kongresi, Eş Genel Başkanları milletvekili parlamentoda görev yapıyorlar. Legal bir girişim içinde birçok siyasal parti, siyasal girişim var. Bu girişimlerin tümü de Anayasa'nın koruması altında.

İkincisi; Demokratik Bölgeler Partisi. Demokratik Bölgeler Partisi de halen kurulu olan bir parti, Eş Genel Başkanları da parlamentoda görev yapıyor.

Bu iki siyasal oluşum öncelikle suç örgütü olarak gösterilmiş ve CHP listelerinden seçime giren, kazanan belediye meclis üyelerinin de bu iki siyasi partiye, siyasi girişime üye oldukları ve onlara yakın siyaset yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları ifade ediliyor.

"İstanbul seçimlerine buradan operasyon yapılıyor"

31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin bir operasyon yapılmış. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak tek bir terör eylemi, tek bir şiddet eğilimi açıklamada tarif edilmemiş. Tarif edilen 31 Mart seçimleri öncesindeki bir uzlaşma ve sonrasındaki başarı. Aradan ne kadar zaman geçmiş? On aydan daha fazla bir süre geçmiş. İstanbul seçimlerine buradan operasyon yapılıyor. Bu operasyon bir siyasi faaliyete, legal siyasi faaliyetlere, Anayasa'nın koruması altında olan siyasi partilerin faaliyetlerine yapılan operasyondur.

"Adalet ve Kalkınma Partisi samimi değildir ve kendi iradesini yargının vesayetine bırakmıştır"

Bir de şunu ifade etmeliyim; bu operasyon Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karar mercilerinden bağımsız değildir. Bir taraftan barış diyeceksiniz, bir taraftan silahsızlanma diyeceksiniz ama diğer taraftan da şiddetten bağımsız belediyelere seçilmiş belediye meclis üyelerine operasyon yapacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi bir kez daha söylüyorum samimi değildir ve kendi iradesini yargının vesayetine bırakmıştır."