Sezgin Tanrıkulu'ndan Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Karar Hukuksuz ve Siyasi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer siyaseten tutuklanmanıza karar verilmişse, size isnat edilen eylemin suç olmasına ve buna uygun, kuvvetli, ortalama yurttaşı ikna edecek delillerin sunulmasına gerek yoktur; tutuklanırsınız! Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, yürütme organının siyasi gündemine ve ihtiyaçlarına göre hareket ettiği bir dönemin içindeyiz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tam da bu şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi istediği için tutuklanmıştır."

Paylaşılan ifadelerde, isnat edilen, iddia edilen eylem; tutuklama nedeni gösterilen suç değildir, delil yoktur. Dahası, hiçbir tutuklama nedeni de gerçek değildir. Belediye Başkanı, kaçma şüphesi yok. Hangi delili karartacak, hangi tanığı etkileyecek? Toplanmamış delil varsa 1 yıldır neden toplamadınız? Nereden baksan hukuksuz, nereden baksan siyasi."