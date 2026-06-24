CHP'li Tanrıkulu: Halkbank'taki Kuyruklar Yoksulluğu Gösteriyor - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu: Halkbank'taki Kuyruklar Yoksulluğu Gösteriyor

24.06.2026 11:04
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Sezgin Tanrıkulu, sosyal yardımların Halkbank'tan verilmesiyle oluşan kuyrukların yoksulluğu artırdığını belirtti.

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ve aylık ödemelerinin PTT yerine Halkbank üzerinden yapılması nedeniyle yurttaşların mağdur olduğunu söyledi. Diyarbakır'da Halkbank önünde Aile Kart almak için oluşan kuyruğu gösteren Tanrıkulu, "Bu Türkiye'nin en acı tablosudur. Sadece Diyarbakır'da değil, bütün bölgede ve Türkiye'de var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi getirdiği nokta bu: Yoksullaştırmak ve muhtaç hale getirmek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ve aylık ödemeleri yeni düzenleme ile artık PTT yerine Halkbank üzerinden yapılacak. Yardım alan vatandaşların ödemelerin yapıldığı Aile Kart'larını yenilemek için Halkbank önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu aktaran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruma tepki gösterdi.

Geçen haftadan bu yana benzer bir tablonun oluştuğunu, yurttaşların sıcak havaya rağmen saatlerce kuyrukta beklediğini belirten Tanrıkulu, "Bu, Diyarbakır'daki yoksulluğun en dibini gösteriyor" ifadesini kullandı.

"BENZER KUYRUKLAR TÜM BÖLGEDE VAR"

Sırada bekleyenlerin toplumun en yoksul kesimi olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Bu Türkiye'nin en acı tablosudur. Sadece Diyarbakır'da değil, bütün bölgede ve Türkiye'de var" dedi.

Banka önünde olduğu kadar içinde de sıra olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Bu insanlar burada para çekmeye gelmemişler. Her ay alacakları yoksulluk maaşının kartı için buraya gelmişler ve günlerdir bu kalabalık burada devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi getirdiği nokta bu: Yoksullaştırmak ve muhtaç hale getirmek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Halkbank, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu: Halkbank'taki Kuyruklar Yoksulluğu Gösteriyor - Son Dakika

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