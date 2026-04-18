Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Sezgin Tanrıkulu: "Hukukun Değil Siyasi Tercihlerin Devrede Olduğunu Gösteriyor" - Son Dakika
Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Sezgin Tanrıkulu: "Hukukun Değil Siyasi Tercihlerin Devrede Olduğunu Gösteriyor"

18.04.2026 13:26  Güncelleme: 13:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasını eleştirerek, hukukun değil siyasi tercihlerin devrede olduğunu belirtti. Tanrıkulu, son yıllardaki benzer uygulamaların yargının bağımsızlığına zarar verdiğini kaydetti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Seçilmiş bir belediye başkanının ve kamu görevlilerinin, ifadeye davet edilmek yerine gece yarısı operasyonlarıyla gözaltına alınması; hukukun değil, siyasi tercihlerin devrede olduğunu açıkça göstermektedir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ataşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyon, uzun süredir alışkanlık haline getirilen, yargı süreçlerinin siyasi müdahale aracına dönüştürülmesi yönteminin yeni bir örneğidir" dedi.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Dün akşam Ataşehir'de, görev süresinin ikinci yılını dolduran, yıllarca TBMM'de birlikte görev yaptığımız Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, halkımıza sunulan ve sunulacak yeni hizmetlerin heyecanını paylaştığı toplantıdan yalnızca birkaç saat sonra; belediye binasının kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alınmasıyla, hukuka ve usule aykırı bir şekilde gerçekleştirilen gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı. Seçilmiş bir belediye başkanının ve kamu görevlilerinin, ifadeye davet edilmek yerine gece yarısı operasyonlarıyla gözaltına alınması; hukukun değil, siyasi tercihlerin devrede olduğunu açıkça göstermektedir. Bu rejimin adı demokrasi değil; otokrasidir."

Soruşturma süreçlerinin hukuka uygun, şeffaf ve adil yürütülmesi esastır. Aksi halde yargı, adalet dağıtan bir mekanizma olmaktan çıkar; siyasi hesaplaşmaların aracı haline gelir. Son yıllarda benzer dosyalarda gördüğümüz uygulamalar, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına duyulan güveni ciddi biçimde zedelemiştir. Bugün yaşananlar da bu kaygıları derinleştirmektedir. Hukukun üstünlüğünü, masumiyet karinesini ve seçilmişlerin demokratik meşruiyetini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Sezgin Tanrıkulu: 'Hukukun Değil Siyasi Tercihlerin Devrede Olduğunu Gösteriyor' - Son Dakika

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu’nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü’den önemli değerlendirmeler 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü'den önemli değerlendirmeler
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Galatasaray seçime gidiyor Tarih belli oldu Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
13:03
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Sezgin Tanrıkulu: "Hukukun Değil Siyasi Tercihlerin Devrede Olduğunu Gösteriyor" - Son Dakika
