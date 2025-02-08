CHP'li Tanrıkulu, Talaytepe Sosyal Konutları'ndaki Sorunlara Dikkat Çekti - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu, Talaytepe Sosyal Konutları'ndaki Sorunlara Dikkat Çekti

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Talaytepe Sosyal Konutları'ndaki altyapı ve güvenlik sorunlarını gündeme getirerek valilik ve belediyeyi göreve davet etti. Burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Tanrıkulu, sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

08.02.2025 16:14  Güncelleme: 19:24
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(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, altyapı ve güvenlik gibi sorunlar yaşan TOKİ Talaytepe Sosyal Konutları'nda oturan yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, valilik ve belediyeyi göreve davet etti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Talaytepe Sosyal Konutları'nda yaşayanlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Tanrıkulu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, burada yaşayan vatandaşların birçok sorunla boğuştuklarını ifade ederek, valilik ve belediyenin sorunlarla ilgilenmesi için çağrıda bulundu. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"8 yıl önce yoksul yurttaşlarımız buradan konut almışlar, konut edinmişler. Halen bir kısmı taksitini ödüyor, bir kısmı ödemiyor. Günlerdir bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Ulaştılar, ben de geldim. Burada oturan sakinleri dinledim. Gerçekten büyük sorunlar yaşanıyor burada. Bazı yerler günlük kiraya veriliyormuş. O evlerde fuhuş yapılıyormuş. Bir güvenlik önemi yok. Yönetim vakıfta, vakıf bir taşerona vermiş bu işletmeleri ve taşeron gelip burada yapması gereken hizmetleri yapmıyormuş. Ne temizlik var, ne yol var, ne güvenlik var, ne de başka bir şey var.

Dolayısıyla bütün bunların Valilik tarafından görülmesi lazım. Kayapınar Belediyesi tarafından görülmesi lazım. Ayrıca Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü de buranın güvenliği noktasında gerekli işlemleri yapması lazım. Bir apartmanın giriş kapısındaki kapılar çalınır mı ya? Kapıyı çalmışlar, kapıyı çalıp götürmüşler. Su saatleri çalınmış, kapıcı olmadığı için buralarda. Altı bloğa bir kapıcı bakıyormuş. Onu da Sosyal ve Dayanışma Vakfı almış ve şimdi onları da gördüm. Her bloğun girişinde borç listeleri var. Birçok konut sahibi icraya verilmiş. Ama niçin icraya verildiklerini bilmiyorlar. Süresinde itiraz etmemişler, kesinleşmiş. Fahiş miktarda avukatlık ücretleri isteniyor kendilerinden. Bu sorunların valilik, Sosyal ve Dayanışma Vakfı tarafından acilen giderilmesi lazım. Bunun takipçisi olacağım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu, Talaytepe Sosyal Konutları'ndaki Sorunlara Dikkat Çekti - Son Dakika

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