CHP'li Tanrıkulu Kırşehir'de Çankaya Belediye Başkanı Güner'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ı, Kırşehir'de tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyarete ilişkin, "Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'in, Emre Doğan'ın ve arkadaşlarımızın moralleri yüksek, sağlıkları iyi ve herkese selamları var" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Tanrıkulu, "Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'in, Emre Doğan'ın ve arkadaşlarımızın moralleri yüksek, sağlıkları iyi ve herkese selamları var. Diğer belediyelerimizde yaşatılan hukuksuz süreçlerin devamı niteliğinde yürütülen bu soruşturmanın içeriğine bakıldığında, iddiaların hiçbir hukuki ve somut temele dayanmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi'nin tüm denetimlerden geçmiş olmasına ve incelemelerde herhangi bir suç bulgusuna rastlanmamasına rağmen Güner ve Doğan'ın cezaevinde olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; yargıyı siyasetin cezalandırma aracı haline getirenlerin bu düzenini mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz" dedi.