CHP'li Tanrıkulu Kırşehir'de Çankaya Belediye Başkanı Güner'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Tanrıkulu Kırşehir'de Çankaya Belediye Başkanı Güner'i Ziyaret Etti

23.07.2026 13:50  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kırşehir'de tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, morallerin yüksek olduğunu ve soruşturmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ı, Kırşehir'de tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyarete ilişkin, "Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'in, Emre Doğan'ın ve arkadaşlarımızın moralleri yüksek, sağlıkları iyi ve herkese selamları var" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Tanrıkulu, "Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'in, Emre Doğan'ın ve arkadaşlarımızın moralleri yüksek, sağlıkları iyi ve herkese selamları var. Diğer belediyelerimizde yaşatılan hukuksuz süreçlerin devamı niteliğinde yürütülen bu soruşturmanın içeriğine bakıldığında, iddiaların hiçbir hukuki ve somut temele dayanmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi'nin tüm denetimlerden geçmiş olmasına ve incelemelerde herhangi bir suç bulgusuna rastlanmamasına rağmen Güner ve Doğan'ın cezaevinde olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; yargıyı siyasetin cezalandırma aracı haline getirenlerin bu düzenini mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Can Güner, Milletvekili, Emre Doğan, Diyarbakır, Kırşehir, Politika, Çankaya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu Kırşehir'de Çankaya Belediye Başkanı Güner'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:22:28. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu Kırşehir'de Çankaya Belediye Başkanı Güner'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.