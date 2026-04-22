Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Sezgin Tanrıkulu: Siyasetin Bedelini Ödüyoruz, Halk Hesabını Elbette Sandıkta Soracaktır - Son Dakika
22.04.2026 08:54  Güncelleme: 09:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasını eleştirerek, yargının siyasete alet edilemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına ilişkin, "Yargının siyasete açtığı, Adalet ve Kalkınma Partisinin izni ve onayı ile yürütülen, bu operasyonlarla siyaset dizayn edilemeyecektir. Siyasetin bedelini ödüyoruz, halk hesabını elbette sandıkta soracaktır" dedi.

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve 18 arkadaşımız, hukukun en temel ilkeleri yok sayıldığı ve açıkça savunma hakkının ihlal edildiği bir süreç yaşatılarak tutuklandı. 4 gün boyunca avukatlarıyla görüşmeleri engellendi, sevk yazıları gizlendi ve bu şartlarda sürdürülen bu tablo; Anayasanın ihlalidir."

"Yargı, siyasi rekabetin aracı haline getirilemez; getirildiğinde ortada hukuk devleti değil, keyfilik olur"

Parlamentoda bir dönem beraber görev yaptığımız Ataşehir Belediye Başkanımız  ve belediye çalışanlarının, somut deliller ortaya konulmadan, husumetle hareket eden çevrelerin iddiaları üzerinden tutuklanması; yargının siyasal gündemler için araçsallaştırıldığının göstergesidir; ceza yargılaması, niyet okumaya değil, delile dayanır. Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu tasarruf, yalnızca bir kişiye değil, doğrudan doğruya halkın iradesine yöneliktir. Yargı, siyasi rekabetin aracı haline getirilemez; getirildiğinde ortada hukuk devleti değil, keyfilik olur.

Bugün geldiğimiz noktada, muhalefete yönelen, seçilmişleri ve doğrudan partimizin kurumsal kimliğini hedef alan bir yargı pratiğiyle karşı karşıyayız. Yargının siyasete açtığı, Adalet ve Kalkınma Partisinin izni ve onayı ile yürütülen, bu operasyonlarla siyaset dizayn edilemeyecektir. Siyasetin bedelini ödüyoruz, halk hesabını elbette sandıkta soracaktır."

Kaynak: ANKA

