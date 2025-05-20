CHP'li Taşcıer'den İBB'ye Yönelik Üçüncü Dalga Operasyona Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 3. dalga operasyona ilişkin, "İktidar, 19 Mart'ta gerçekleştirdiği ancak başarısız olan sivil darbe girişimini, kumpas operasyonlarıyla sürdürmeye çalışıyor" şeklinde değerlendirdi.

Taşcıer, İBB'ye yönelik üçüncü dalga operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye bürokratlarının sistematik biçimde kriminalize edildiğini, halk iradesine yönelik siyasi kuşatmada üçüncü operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"İktidar, 19 Mart'ta gerçekleştirdiği ancak başarısız olan sivil darbe girişimini, kumpas operasyonlarıyla sürdürmeye çalışıyor.

Türkiye'de 31 Mart seçimlerinden sonra yerelde ve genelde iktidarını kaybettiğini gören saray rejimi, hegemonik otoriterizme giden yolun taşlarını adım adım döşüyor. Önce yasama etkisizleştirildi. Gazi Meclisimizin saygınlığını zedelediler. Ardından yürütmeyi noterlik makamına çevirdiler. Politika kurullarının ve saray danışmanlarının bakanlara ve milletvekillerine posta koyduğu ucube bir sistem inşa ettiler. Son olarak yargı erkini dönüştürdüler. Hukuku, saray çevresinin siyasal ajandasından beslenen bir araç haline getirdiler. İBB'ye yönelik üçüncü operasyon da bu zincirin son halkasıdır. Hukukun olmadığı yerde adaleti nasıl konuşacağız?

"Amaç, halkın demokratik yollarla kurduğu iradeyi işlevsizleştirmek"

Tek adam rejimi, devleti kurumsal bir aygıt olmaktan çıkarıp kendi iktidar aygıtına dönüştürürken, muhalif yerel yönetimleri hedefe koyarak toplumu hizaya getirmeye çalışmaktadır. Amaç, halkın demokratik yollarla kurduğu iradeyi işlevsizleştirmek, muhalefeti kriminalize etmek, korku ve itaat iklimini kalıcılaştırmaktır. Elbette izin vermeyeceğiz. Bu baskıcı düzenin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesinin çiğnenmesine sessiz kalmayacağız."