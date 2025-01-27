CHP'li Taşcıer'den İmamoğlu'na Yönelik Soruşturmaya Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı muhtemelen Guiness Rekorlar kitabına girmeye çalışıyor. Yıldırım hızıyla başlattıkları soruşturmalarla 'dünya hukuksuzluk rekoru'nu kırmaları an meselesi. Adalet tamamen rafa kalktı, sahnede tam bir siyasi oyun var" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü basın toplantısındaki "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Gamze Taşcıer "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı muhtemelen Guiness Rekorlar kitabına girmeye çalışıyor. Yıldırım hızıyla başlattıkları soruşturmalarla 'dünya hukuksuzluk rekoru'nu kırmaları an meselesi. Adalet tamamen rafa kalktı, sahnede tam bir siyasi oyun var" açıklamasını yaptı.