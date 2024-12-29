CHP'li Toprak'tan Asgari Ücret Tepkisi..." Enflasyon Kaybı Telafi Edilmediği Gibi Enflasyonun Üzerinde Bir Artış da Sağlanmadı"

Güncel

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 2025 yılında uygulanacak 22 bin 104 TL'lik asgari ücrete ilişkin olarak, "TÜİK'in resmi aylık enflasyon artışı oranları ile yılbaşından bu yana reel alım gücü 17 bin 2 liradan 11 bin 731 liraya inen mevcut asgari ücrette 5 bin 271 TL reel kayıp söz konusu. 22 bin 104 TL'lik yeni asgari ücret 2024'e göre 5 bin 102 lira artırılırken, gerçekte 5 bin 271 liralık enflasyon kaybı bile telafi edilmediği gibi enflasyonun üzerinde bir artış da sağlanmadı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, dünya ve Türkiye gündemine ilişkin haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, 22 bin 104 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin görüşlere yer verilirken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin açıklanan veriler dikkati çekti. Toprak, şunları kaydetti:

"2025'te uygulanacak aylık net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IMF'nin şart koştuğu yüzde 30 zam sınırıyla 'hayırlı olsun' diyerek duyurduğu asgari ücret, yine IMF koşulu doğrultusunda bir yıl geçerli olacak. Komisyonun 26 ya da 27 Aralık'ta dördüncü ve son toplantısını yaparak rakamı belirleyeceğini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sözlerinin aksine komisyonu 24 Aralık gecesi toplantıya çağırıp yeni asgari ücreti açıkladı. Baştan itibaren göstermelik bir kurguyla sahnelenen asgari ücret pazarlığı senaryosunda ne iktidar ne de işveren tarafının rakam önermeyip, işçi temsilcilerinin komisyona sunduğu ekonomik gerekçe ve hesapların görmezlikten gelinmesi iktidarın art niyet ve samimiyetsizliğini göstermektedir.

"Mevcut asgari ücrette 5 bin 271 TL reel kayıp söz konusu"

TÜRK-İŞ kasım ayında açlık sınırını 20 bin 562 TL, yoksulluk sınırını 66 bin 976 TL olarak açıkladı. Aralıkta bu tutarlar daha da yükselecek. İlk ödemenin yapılacağı şubatta büyük ihtimalle yeni asgari ücret açlık sınırıyla başa baş ya da altında olacak. Marttan itibarense yılsonuna kadar kesintisiz şekilde açlık sınırının altında kalmaya ve enflasyon karşısında alım gücünü yitirmeye devam edecek. Şu anda bile yeni asgari ücretin 3 katı olan yoksulluk sınırı önümüzdeki birkaç ayda asgari ücretin 4-4,5 katına yükselecek. TÜİK'in resmi aylık enflasyon artışı oranları ile yılbaşından bu yana reel alım gücü 17 bin 2 liradan 11 bin 731 liraya inen mevcut asgari ücrette 5 bin 271 TL reel kayıp söz konusu. 22 bin 104 TL'lik yeni asgari ücret 2024'e göre 5 bin 102 lira artırılırken, gerçekte 5 bin 271 liralık enflasyon kaybı bile telafi edilmediği gibi enflasyonun üzerinde bir artış da sağlanmadı.

"Taze-sebze meyvede yıllık enflasyon artışı yüzde 125"

TÜİK'in enflasyon hesaplamasında esas aldığı madde sepetinde kapsanan 143 maddeden 101'indeki yıllık artış yüzde 30'luk asgari ücret artışının üzerinde gerçekleşirken gıda, ulaşım, vb. bazı maddelerde ise 3-4 katına çıktı. Taze-sebze meyvede yıllık enflasyon artışı yüzde 125, konut-kira harcamalarında yüzde 109, eğitim harcamalarında yüzde 61 oldu. İktidara bağlı TÜİK'in enflasyön verisi bile böyle iken, yüzde 30 zamlı ücretle çalışanların enflasyöna ezdirilmedig ini sö ylemek milyonlarca asgari ücretli işçinin aklıyla, emeğiyle, ümit ve beklentileriyle alay etmektir. Bügüne kadar işçi tarafının hiçbir talep ve önerisinin dikkate alınmadığı, işveren iktidar örtaklığıyla kararların belirlendiği Asgari Ücret Tespit Kömisyonu'ndan çekildiğini, komisyon yapısı demokratikleşene kadar katılmayacağını açıklayan Türk-İş'in kararı doğru ve gecikmiş bir tavır olmanın yanında milyonlarca emekçi adına demokratik bir tepkidir."