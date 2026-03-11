CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, 13 Mart'ta Çorlu'da Yapılacak - Son Dakika
CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, 13 Mart'ta Çorlu'da Yapılacak

11.03.2026 14:05  Güncelleme: 15:17
CHP'li Trakya Belediye Başkanları, 13 Mart Cuma günü Çorlu'da toplanarak belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntemleri tartışacak.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 13 Mart Cuma günü Çorlu'da yapılacak. Toplantının ana gündemi belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçler olacak.

CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in başkanlığında ve Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde 13 Mart Cuma günü yapılacak. Bir otelde gerçekleştirilecek toplantı saat 11.00'de Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer konuşacak. Açılış konuşmaları Zeybek'in konuşmasıyla sona erecek.

Toplantının ana gündemi belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçler olacak. Ardından basına kapalı devam edecek toplantı sunumlarla, soru cevap şeklinde belediye başkanlarının söz almalarıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, 13 Mart'ta Çorlu'da Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, 13 Mart'ta Çorlu'da Yapılacak - Son Dakika
