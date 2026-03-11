CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, 13 Mart'ta Çorlu'da Yapılacak

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 13 Mart Cuma günü Çorlu'da yapılacak. Toplantının ana gündemi belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçler olacak.

CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in başkanlığında ve Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde 13 Mart Cuma günü yapılacak. Bir otelde gerçekleştirilecek toplantı saat 11.00'de Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer konuşacak. Açılış konuşmaları Zeybek'in konuşmasıyla sona erecek.

Toplantının ana gündemi belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçler olacak. Ardından basına kapalı devam edecek toplantı sunumlarla, soru cevap şeklinde belediye başkanlarının söz almalarıyla devam edecek.