CHP'li Tümamiral'den NATO Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Tümamiral'den NATO Tepkisi

26.06.2026 23:46
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Yankı Bağcıoğlu, NATO Zirvesi öncesi gelişmeleri eleştirerek, kuruluş ilkelerine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesinde yaşanan uygulamalara tepki gösterdi. Bağcıoğlu, "Kuruluş Antlaşması'nın önsözünde demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını ilan eden NATO'nun Ankara Zirvesi öncesinde yaşananlar düşündürücü" dedi.

Bağcıoğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağcıoğlu, NATO'nun kuruluş ilkelerine dikkat çekerek, zirve öncesinde yaşananların düşündürücü olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluş Antlaşması'nın önsözünde 'demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkelerine bağlılığını ilan eden NATO'nun Ankara Zirvesi öncesinde yaşananlar düşündürücü! Yurt dışında Türkiye'yi eleştirenleri her fırsatta 'ülkeyi şikayet etmekle' suçlayanlar, bu kez Türk gazetecilerini NATO'ya şikayet etti. Sanki yoksulluk o evlerde yaşayan insanların suçuymuş gibi, Ankaralıların evlerinin önüne paravanlar çekildi. Akademisyenler ve STK üyeleri ağır suçlamalarla tutuklandı."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yankı Bağcıoğlu, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

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