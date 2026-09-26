CHP'li Türeli, Bolu kampında rant ekonomisinden kurtulunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Türeli, Bolu kampında rant ekonomisinden kurtulunması gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Türeli, Bolu kampında rant ekonomisinden kurtulunması gerektiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Bolu'daki CHP kampının ikinci gününde bütçe hakkının demokrasilerin en temel haklarından biri olduğunu vurguladı. Türeli, sabit gelirli kesimin krizine işaret ederek Türkiye'nin rant ekonomisinden kurtulması gerektiğini söyledi.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kameraman: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Biz bu sorumluluğun farkındayız, bunun gereğini de yerine getireceğiz. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın sesi olacağız" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kamp ikinci gününde devam ediyor. Kampa ilişkin ANKA Haber Ajansı'nda değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, kampta yeni yasama yılına ilişkin başlıkların tartışıldığını söyledi. CHP'nin bütçe hakkını savunduğunu belirten Türeli, şöyle konuştu:

"Bütçe çok önemli, bütçe hakkını çok önemsiyoruz. Bütçe hakkı, demokrasilerin en temel haklarından biridir. Vatandaşlarımızın ödediği vergilerin nereye harcandığını bilme hakkı. Bu anlamda biz ülkenin kaynaklarının nerelere harcandığını, nasıl harcandığını, kimlerin buradan istifade ettiğini, yararlandığını açık ve net olarak hem komisyonlarda, Genel Kurulda gündeme getireceğiz hem de vatandaşlarımızla paylaşacağız.

Sonuç itibarıyla bugün baktığımız zaman bütçenin bileşimine, bu bileşimde çok ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Çok ciddi anlamda bir faiz bütçesi var zaten. Ama esas itibarıyla bu ülkede sabit gelirli kesimin; işçinin, memurun, emeklinin hepsinin ne kadar ciddi bir kriz içinde olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor. Biliyorsunuz 3 yıldan beri bir dezenflasyon politikası diye bir şey uygulandı Mehmet Şimşek tarafından. 3 yıl geçti, ortada bir başarı yok. Ama bunun bütün maliyeti bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın üzerinde. Bunları gündeme getiriyoruz. En son biliyorsunuz bir emeklimiz intihar etti. Yani bunlar hepimizin tüylerini diken diken ediyor.

"TÜRKİYE RANT EKONOMSİNDEN KURTULMAK ZORUNDA"

Bu ülkede bizim için önemli olan şu: Ülkenin kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması. Doğru kullanılmasıyla kastımız, bunların hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük olmadan kullanılması. En son fon krizinde görüyorsunuz kaynakların nasıl kullanıldığını. Şimdi kamu da tabii devreye giriyor belli ölçülerde, bankalar üzerinden özellikle harekete geçecek. İkincisi de kamu kaynaklarının yerinde kullanılması; bununla yapılması gereken yatırımların yapılması, önceliklendirilmesi. Bir rant ekonomisinden Türkiye kurtulmak zorunda. Türkiye gerçekten bir üretim ekonomisine geçmek zorunda. Hem bir taraftan milli geliri büyütmek diğer taraftan da bunu adaletli biçimde paylaştırmak en büyük önceliğimiz. İşte bütçe de bunun araçlarından biri. Bu anlamda bütçe görüşmelerinde bunları kapsamlı olarak hem genel itibarıyla hem de ilgili bakanlıklar itibarıyla söyleyeceğiz, gündeme getireceğiz. Bu konuların takipçisi olacağız.

Sonuç itibarıyla her zaman söylediğimiz bir şey var: Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Biz bu sorumluluğun farkındayız, bunun gereğini de yerine getireceğiz. Son olarak söyleyeyim, çok güzel geçiyor kampımız. Sunuşlarımız da olacak, özellikle bu yaşanan fon krizine ilişkin, siyasi ahlak yasasına ilişkin. Bunlar Türkiye'nin önemli sorunları, bunları hep beraber tartışacağız. Sonra da dediğim gibi kamuoyuna da gerekli açıklamaları yapacağız. Bunun gereğini de milletvekilleri olarak yerine getireceğiz. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın sesi olacağız. Bu hepimiz açısından son derece önemli."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiRahmi Aşkın TüreliPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da 20 yıllık mahalle geleneği: ’Salla Dansı’ milyonlarca kişiye ulaştı Bursa'da 20 yıllık mahalle geleneği: 'Salla Dansı' milyonlarca kişiye ulaştı
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar
Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı Bu kez tarih verdi Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi
Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 16:27:35. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Türeli, Bolu kampında rant ekonomisinden kurtulunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei