CHP\'li Türeli: Gazilere Polis Müdahalesi Toplumsal Vicdanı Yaraladı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, er gaziler ile er şehit yakınlarının Güvenpark'ta sürdürdüğü "eşit özlük hakları" eyleminin polis müdahalesiyle sonlandırılmasına tepki göstererek, "Vatan için bedel ödemiş gazilerimizin hak arama eylemine mecbur kalması ve eylemlerinin zorla sonlandırılması, toplumsal vicdanı yaralamaktadır" dedi.

Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Er ve erbaş statüsündeki gaziler ile er şehit yakınları, 13 Temmuz'dan bu yana Güvenpark'ta "eşit özlük hakları" talebiyle adalet nöbeti tutuyor. 19 Ağustos sabahı polis ekipleri alana operasyon düzenledi. Eylemciler zorla Güvenpark'tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyum Evi'ne götürüldü; park bariyerlerle kapatıldı. Konuyla ilgili iki hafta önce TBMM'de kabul edilen yasa bazı olumlu düzenlemeler içermekle birlikte, emsal statü ve eşit özlük hakları talebini karşılamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yasadaki bu eksiklikleri ve eşitsizlikleri Genel Kurul'da ısrarla dile getirmemize rağmen, sorun ne yazık ki çözülmedi. Vatan için bedel ödemiş gazilerimizin hak arama eylemine mecbur kalması ve eylemlerinin zorla sonlandırılması, toplumsal vicdanı yaralamaktadır. TBMM'nin yeni yasama yılında gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın sorunlarının çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz…"