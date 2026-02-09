Ulaş Karasu'dan Mesut Özarslan'a: Biz İrademizi Saray Fermanlarına Teslim Edenlerden Olmadık.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası ve Genel Başkan Özgür Özel hakkındaki iddialarına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e dil uzatarak, koltuğu ve kişisel bekası uğruna saf değiştiren herkes şunu iyi bilsin: Bu yürüyüş, korkuyla yön değiştirenlerin asla tamamlayamayacağı kadar onurlu bir yürüyüştür. Biz irademizi saray fermanlarına teslim edenlerden olmadık. Biz irademizi halktan aldık, onurdan aldık, mücadeleden aldık" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Kadılar müftüler fetva yazarsa, İşte kemend, işte boynum asarsa, İşte hançer, işte kellem keserse, Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan' der Pir Sultan Abdal. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e dil uzatarak, koltuğu ve kişisel bekası uğruna saf değiştiren herkes şunu iyi bilsin: Bu yürüyüş, korkuyla yön değiştirenlerin asla tamamlayamayacağı kadar onurlu bir yürüyüştür. Biz irademizi saray fermanlarına teslim edenlerden olmadık. Biz irademizi halktan aldık, onurdan aldık, mücadeleden aldık. Safını iktidarın gölgesinde arayanlar, bugün cılız bir ses çıkarır; yarın ise tarihin çöplüğünde unutulur. Çünkü tarih, rüzgara göre eğilenleri yazmaz, bedel ödemeyi göze alanları yazar. Biz buradayız! Cesaretle, hakikatle ve omuz omuza aynı geleceğe bakanlarla devam ediyoruz. Bu ülkenin geleceği; eğilip bükülenlerle değil, yolunu, hakikatini ve mücadelesini koruyanlarla kurulacaktır."