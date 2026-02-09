Ulaş Karasu'dan Mesut Özarslan'a: Biz İrademizi Saray Fermanlarına Teslim Edenlerden Olmadık. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulaş Karasu'dan Mesut Özarslan'a: Biz İrademizi Saray Fermanlarına Teslim Edenlerden Olmadık.

09.02.2026 00:31  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partiden istifası ve Genel Başkan Özgür Özel hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası ve Genel Başkan Özgür Özel hakkındaki iddialarına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e dil uzatarak, koltuğu ve kişisel bekası uğruna saf değiştiren herkes şunu iyi bilsin: Bu yürüyüş, korkuyla yön değiştirenlerin asla tamamlayamayacağı kadar onurlu bir yürüyüştür. Biz irademizi saray fermanlarına teslim edenlerden olmadık. Biz irademizi halktan aldık, onurdan aldık, mücadeleden aldık" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Kadılar müftüler fetva yazarsa, İşte kemend, işte boynum asarsa, İşte hançer, işte kellem keserse, Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan' der Pir Sultan Abdal. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e dil uzatarak, koltuğu ve kişisel bekası uğruna saf değiştiren herkes şunu iyi bilsin: Bu yürüyüş, korkuyla yön değiştirenlerin asla tamamlayamayacağı kadar onurlu bir yürüyüştür. Biz irademizi saray fermanlarına teslim edenlerden olmadık. Biz irademizi halktan aldık, onurdan aldık, mücadeleden aldık. Safını iktidarın gölgesinde arayanlar, bugün cılız bir ses çıkarır; yarın ise tarihin çöplüğünde unutulur. Çünkü tarih, rüzgara göre eğilenleri yazmaz, bedel ödemeyi göze alanları yazar. Biz buradayız! Cesaretle, hakikatle ve omuz omuza aynı geleceğe bakanlarla devam ediyoruz. Bu ülkenin geleceği; eğilip bükülenlerle değil, yolunu, hakikatini ve mücadelesini koruyanlarla kurulacaktır."

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Ulaş Karasu, Özgür Özel, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Karasu'dan Mesut Özarslan'a: Biz İrademizi Saray Fermanlarına Teslim Edenlerden Olmadık. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:06:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Ulaş Karasu'dan Mesut Özarslan'a: Biz İrademizi Saray Fermanlarına Teslim Edenlerden Olmadık. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.