CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Ayşe Ünlüce: "Bu Durum Ülkede Demokrasiye İnanan Kim Varsa Hepimizin Meselesi"

(ANKARA) -Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin, "Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil, bu ülkede demokrasiye inanan kim varsa hepimizin meselesi. O nedenle ben yine milletimizle beraber, demokrasiye inanan herkesle beraber mücadele ederek doğru bir çıkış yolu bulunacağına inanıyorum" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Genel Merkez'de bir araya gelerek süreci değerlendirecek.

Toplantı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları söyledi:

"Karardan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Dünden beri kararı duyduğumuz andan itibaren ülkemiz adına çok üzülüyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil, bu ülkede demokrasiye inanan kim varsa hepimizin meselesi. O nedenle ben yine milletimizle beraber, demokrasiye inanan herkesle beraber mücadele ederek doğru bir çıkış yolu bulunacağına inanıyorum. CHP ne badireler atlattı, ihtilaller, sıkı yönetimler gördü, kapatıldı ama hepsinden dimdik ayakta çıkmayı başardı. Yine başaracağız."