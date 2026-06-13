CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar, Gözaltına Alınan Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'nu Ziyret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, dün sabah gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu Vatan Emniyet'te ziyaret etti. Ziyarate ilişkin konuşan Uyar, "Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah 17 kişiyle birlikte gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu Vatan Emniyet'te ziyaret etti. Ziyaretin detaylarını paylaşan uyar, Balcıoğlu'nu kullanması gereken bir ilacının eksik olduğunu bu konuda yetkililerle görüşerek ilacı temin ettiklerini söyledi.

Dosyada gizlilik kararı olduğunu ancak Balcıoğlu'nun pazartesi günü adliyeye sevk edilmesini beklediklerini, pazar günü ise Balcıoğlu'nun ailesini ziyaret edeceğini söyleyen Uyar, "Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.