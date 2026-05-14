CHP'li Uzun'dan Maden İşçilerine İlişkin İddialar Meclis Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Uzun'dan Maden İşçilerine İlişkin İddialar Meclis Gündeminde

14.05.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur Uzun, Akbelen maden sahasındaki kayıt dışı istihdam ve güvenlik risklerini sorguladı.

(ANKARA)- CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen'deki maden sahasında çalıştırılan Afganistan uyruklu işçilere ilişkin ortaya atılan "sahte belge", "kayıt dışı istihdam" ve "güvenlik riski" iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Uzun, "Hangi işçi hangi belgeyle çalıştı, kim işe aldı, kim denetledi, kim göz yumdu; bütün bu soruların yanıtı kamuoyuna açık biçimde verilmelidir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın Milas ilçesinde Limak Enerji ve IC İçtaş Enerji ortaklığındaki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen kömür madenlerinde yaşandığı ileri sürülen olayları Meclis gündemine taşıdı. Uzun, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, söz konusu maden sahasında çalışan 10 Afganistan uyruklu işçi hakkında jandarma tarafından işlem yapıldığı, bu kişilerin Afganistan'da bir örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alındığı veya tutuklandığı ileri sürüldü.

Uzun, İçişleri Bakanlığına yönelttiği sorularda bu iddiaların doğru olup olmadığını, söz konusu kişiler hakkında hangi işlemlerin yapıldığını, güvenlik tahkikatı veya risk değerlendirmesi yürütülüp yürütülmediğini sordu. Uzun, "Milas'taki maden sahalarında çalışan kişilere ilişkin güvenlik denetimi nasıl yapılıyor? Türkiye'ye girişte, çalışma sürecinde ve maden sahasına erişimde hangi kurumlar sorumluluk üstlendi?" sorularına yanıt istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen önergede ise yaklaşık 50 Afganistan uyruklu işçinin sahte evrakla çalıştığının tespit edildiği ve işlerine son verildiği iddiasını gündeme taşındı. Uzun, bu kişilerin çalışma izni, kimlik, ikamet, mesleki yeterlilik, SGK kaydı veya başka belgeler üzerinden mi çalıştırıldığının açıklanmasını istedi. Ayrıca işveren şirket, taşeron firma veya aracı kişiler hakkında idari işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Uzun, "Sahte belgeyle çalışan işçiler işten çıkarıldıysa, bu kişileri işe alan, sahaya sokan, çalıştıran ve denetlemekle yükümlü olanlar kimlerdir? Bu tablo yalnızca işçilerin üzerine yıkılamaz. Burada şirket, taşeron ve kamu denetimi zinciri birlikte incelenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen önergede ise iddiaların taşeron denetimi ve ruhsat yükümlülükleri ve çevresel etkenleri bakımından araştırılması istendi. Uzun, sahte belgeyle çalıştığı ileri sürülen kişilerin üretim, bakım, patlatma, nakliye, kazı, cevher hazırlama veya benzeri kritik görevlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını sordu. Ayrıca MAPEG, EPDK veya Bakanlık birimlerince olağanüstü denetim yapılıp yapılmadığının açıklanmasını talep etti.

"HANGİ İŞÇİ HANGİ BELGEYLE ÇALIŞTI"

Uzun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akbelen'de yıllardır doğa, yaşam alanı ve kamu yararı üzerinden ciddi bir mücadele yürütülüyor. Şimdi aynı sahadan güvenlik, sahte belge, kayıt dışı istihdam ve denetimsizlik iddiaları yükseliyor. Bu iddialar doğruysa ortada münferit bir aksaklık yok; şirketten taşerona, çalışma izinlerinden güvenlik denetimine kadar uzanan ağır bir yönetim sorunu vardır."

Kamu gücü; yurttaşın toprağını, zeytinini, ormanını korumak için aynı kararlılıkla işletmelerin denetiminde de görev yapmak zorundadır. Akbelen'de gerçeklerin üzeri kapatılamaz. Hangi işçi hangi belgeyle çalıştı, kim işe aldı, kim denetledi, kim göz yumdu; bütün bu soruların yanıtı kamuoyuna açık biçimde verilmelidir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Uzun'dan Maden İşçilerine İlişkin İddialar Meclis Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Uzun'dan Maden İşçilerine İlişkin İddialar Meclis Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.