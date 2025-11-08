CHP'li Vekil, Dilovası Yangınında İhmali Olanları Eleştirdi: İstifa Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Vekil, Dilovası Yangınında İhmali Olanları Eleştirdi: İstifa Zamanı

08.11.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Dilovası'ndaki yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesinin sebebinin ihmal ve denetimsizlik olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Dilovası Belediye Başkanı'nın derhal istifa etmeleri gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Dilovası'ndaki yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesinin nedeninin ihmal ve denetimsizlik olduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın ve patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kartalkaya faciasının üzerinden daha bir yıl geçmeden, maalesef bugün Dilovası'ndaki yangında canlarımızı, çocuklarımızı kaybettiğimiz acı bir haber aldık. Sebep yine aynı: açgözlülük, denetimsizlik ve beceriksizlik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, CİMER'e yapılan şikayetten haberiniz var mı, yok mu? Varsa, hangi liyakatsız bölge müdürünüz bu denetimleri orada yapmadı?

Üstelik yan binasında İŞKUR olmasına rağmen, burnunuzun ucundaki bu ihmali nasıl görmediniz? Kartalkaya faciasının bilirkişi raporunda da birinci derece sorumlu olarak gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Sayın Bakan, derhal istifa edin. Dilovası Belediye Başkanı'na söyleyecek bir söz bile yok; biraz onurunuz varsa derhal istifa edin. Artık ihmallerin, denetimsizliğin ve iş bilmezliğin faturasını milletimizin canı ile ödemesine müsaade etmeyeceğiz. Faturayı siz ödeyeceksiniz; siz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Vekil, Dilovası Yangınında İhmali Olanları Eleştirdi: İstifa Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Silahlı kavga çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti Çok sayıda tutuklama Silahlı kavga çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda tutuklama
Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a beklenmedik ilgi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik ilgi
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede

19:44
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
19:37
Abdullah Gül’den dikkat çeken İngilizce paylaşım
Abdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım
19:26
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:56
İstanbul’da ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler
İstanbul'da ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler
18:36
Bu görüntüden sonra korkulan oldu ABD’de büyük kriz baş gösterdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi
17:52
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 20:15:56. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Vekil, Dilovası Yangınında İhmali Olanları Eleştirdi: İstifa Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.