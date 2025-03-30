CHP'li Vekilden Tutuklu Öğrencilere Ziyaret

(KAYSERİ) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanıp Kayseri Cezaevi'ne gönderilen öğrencileri ziyaret etti. Genç, "En doğal anayasal hakları olan protesto haklarını kullandıkları için Kayseri'de önce gözaltına alındılar, sonra tutuklandılar. Baktığınız zaman dosyalarında herhangi bir şey yok, gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir şey yok" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Kayseri'de başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanıp Kayseri Cezaevi'ne gönderilen 4 öğrenciyi ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde öğrencilerin yanında olan Genç, cezaevi ziyareti sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bir bayram günü. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan yavrularımızı ziyaret ettik. Yaklaşık 5 gündür tutuklu, Kayseri Cezaevi'ndeler. En doğal anayasal hakları olan protesto haklarını kullandıkları için Kayseri'de önce gözaltına alındılar, sonra tutuklandılar. Baktığınız zaman dosyalarında herhangi bir şey yok, gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir şey yok. Çocuklarımızla görüştük moralleri yüksek, kaygıları Türkiye. Bu çocuklar üniversitede okuyan, ülkesini seven evlatlar. Bunları tutuklayan arkadaşlarımızın da evlatları var.

Onları içeride son derece moralli gördüm. Ülkeleri için bir şey yapmak istiyorlar. Verilen kararlar son derece hukuksuz. Şiddetle kınıyorum bu kararı verenleri. En kısa zamanda çıkacakları ümidini taşıyorum. Kendilerinden eminler. Çocuklarımız içeride güvende. İnşallah hakkın, hukukun, adaletin egemen olduğu bir ülkede yaşamak dileğiyle."