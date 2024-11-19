CHP'li Vekiller Bütçe Görüşmelerini Protesto Etti - Son Dakika
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CHP'li Vekiller Bütçe Görüşmelerini Protesto Etti

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CHP'li vekiller, Bakan Memişoğlu'nun konuşmasını dinlemeden salonu terk etti.

19.11.2024 11:16
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri CHP'li vekiller, Yenidoğan Çetesi protestosunun ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunuş konuşmasını dinlemeyeceklerini belirterek, salonu terk etti.

"BEBEKLER BUNLARI GİYEMEDEN ÖLDÜ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri CHP'li vekillerin Yenidoğan Çetesi protestosu ile başladı. Muhalefet milletvekilleri Bakan Memişoğlu'na komisyona getirdikleri zıbın, patik, tulum, bebek eldiveni gösterdi. Vekiller "Bebekler bunları giyemeden öldüler" diye tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Memişoğlu'na, "Ülkede istifa yok utanma da yok" dedi.

"SIRITMAYA GELMİŞSİN BURAYA"

Bakan Memişoğlu'nun muhalefet sıralarından yükselen istifa çağrılarına gülerek karşılık vermesi üzerine milletvekilleri "Sırıtmaya gelmişsin, istifa etmen için daha ne gerekiyor" tepkisinde bulundu.

AK PARTİLİLERDEN "ŞOV YAPIYORSUNUZ" ÇIKIŞI

Milletvekilleri "Sağlık Bakanı istifa" pankartı da açtı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu istifaya davet ediyoruz" dedi. Tüm muhalefet milletvekilleri "İstifa, istifa" diyerek slogan attı. AK Partililer "Şov yapıyorsunuz" derken, muhalefet ise "Ülkede şov 2002'de başladı" diye yanıt verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ, ARA VERİLDİ

Muhalefet milletvekilleri "Sağlık tarihinin en büyük rezilliği ile karşı karşıyayız, istifa etmeniz için daha ne olması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Tansiyon yükselince Bakan Memişoğlu sunumuna başlamadan bütçe görüşmelerine ara verildi.

CHP\'li Vekiller Bütçe Görüşmelerini Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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