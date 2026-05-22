CHP'li vekil: Şoför Gökhan Cumalı'ya 4 gündür ulaşılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li vekil: Şoför Gökhan Cumalı'ya 4 gündür ulaşılamıyor

22.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP milletvekilleri, Veli Ağbaba'nın gözaltındaki şoförü Gökhan Cumalı'ya dört gündür erişilemediğini ve avukat görüşünün engellendiğini belirterek, baskı altında ifade vermeye zorlandığını iddia etti.

(İSTANBUL) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gözaltındaki şoförü Gökhan Cumalı'ya dört gündür ulaşılamadığını söyledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun ve avukat Doğa Can Coşar, Silivri Cezaevi önünde yaptıkları açıklamada, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın avukatları ve milletvekilleriyle görüştürülmediğini söyledi. Ocaklı, "Bugün bir hukuk skandalını Türkiye'ye duyurmak için buradayız. Tutuklu olan Gökhan Cumalı'ya dört gündür erişilemiyor. Avukatlarımız, milletvekili olarak bizler dört gündür Gökhan Cumalı ile görüştürülmüyoruz" dedi.

Ocaklı, savcılık aşamasında Cumalı'ya yönlendirme yapıldığını iddia ederek, "Savcılık Cumalı'ya sorduğu soruda 'eğer bunu söylersen seni serbest bırakırım' diyerek bir yönlendirme yapıyor. Oysa ifade tutanaklarından görüyoruz ki 'benim bunlarla hiçbir bilgim yok, ilgim yok. Ben sadece şoförlük yapardım' diyor" ifadelerini kullandı.

Cumalı'nın farklı cezaevi ve adliye birimlerinde aranmasına rağmen kendisine ulaşılamadığını ileri süren Ocaklı, "Buradaki amacın bu tutuklunun baskı altında tutularak istedikleri ifadeyi vermesine zorlanması olduğunu görüyor ve anlıyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI VE ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunan Ocaklı, "Dört gün boyunca bir avukatın görüşememesi ne demektir? Böyle bir şey olur mu? Bir milletvekiline dört gün boyunca bilgi verilmemesi olabilir mi" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun da yaşananların "hukuk devletiyle açıklanamayacağını" savunarak, "Gözaltında bulunan ve avukatlarından özellikle kaçırılan bir şüpheli, görüştürülmemek suretiyle modern işkenceye maruz bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Uzun, Cumalı'nın avukatıyla yaptığı ilk görüşmede tehdit edildiğini öne sürerek, "Kendisine 'Sana söyleyeceklerimizi anlatırsan dışarıda olursun. Aksi takdirde uzun zaman burada geçirmek durumundasın' denildiğini biliyoruz" dedi.

"TEK DERDİMİZ MÜVEKKİLİMİZİN İYİ OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK"

Cumalı'nın avukatı Doğa Can Coşar ise son üç gündür Silivri ile Çağlayan Adliyesi arasında gidip geldiklerini belirterek, "Tek derdimiz müvekkilimin iyi olup olmadığını, doğru bir hukuki destek alıp almadığını öğrenebilmek" diye konuştu.

Coşar, müvekkilinin nerede olduğuna ilişkin kendilerine net bilgi verilmediğini savunarak, "Müvekkilimizin bizimle görüşmesini engellerseniz, müvekkilimizin nerede olduğundan bizi haberdar etmezseniz, bundan sonra vereceği tüm beyanların lekelenmesine sebep olursunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekil: Şoför Gökhan Cumalı'ya 4 gündür ulaşılamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:07:16. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li vekil: Şoför Gökhan Cumalı'ya 4 gündür ulaşılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.