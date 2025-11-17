CHP'li Veli Ağbaba: Tutuklanan Belediye Başkanları ve Kayyum Atamaları Türkiye'nin Organize Kötülüğüyle Karşı Karşıya

(TBMM) - CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmelerinde 19 Mart operasyonlarıyla CHP'li Belediye Başkanlarının tutuklanması ve yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Sadece belediye başkanlarımız tutuklanmadı, maalesef ailelere kadar uzanmış durumda. Sayın İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun 70 yıllık şirketinin tüm mallarına el konuldu, kayyum atandı ve insanlar ekmeğe muhtaç edildi. İğrenç bir durumla Türkiye karşı karşıya, insanlar ekmeğe muhtaç edilmiş durumda. Belediye başkanlarımız, bürokratlarımızın 70 yıllık mallarına el konuldu ve maalesef bu organize kötülüğü AKP yapıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

Komisyon salonuna üzerinde tutuklu bulunan CHP'li Belediye Başkanlarının fotoğraflarının olduğu bir sandıkla gelen CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, başkanların tutuklanmasına ve kayyum uygulamalarına tepki gösterdi. Ağbaba, "Milletin iradesi var bu sandıkta. Maalesef gasp edilmiş bir sandık. Türkiye'de seçim hukuku yok edilerek belediye başkanları cezaevine atıldı. Bu sandığın anlamı o. Sandıkta sadece belediye başkanlarımız yok, sandıkta milletin iradesi var, oyu var. Bunu da gasp ettiler. Seçilmiş belediye başkanlarımız cezaevinde. Kayyum uygulamaları Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Yok etmeye çalışan anlayışı şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Bu organize kötülüğü AKP yapıyor"

Türkiye'nin organize bir kötülükle karşı karşıya olduğunu belirten Ağbaba, 19 Mart'tan sonra başlayan bir darbe süreci olduğunu ve bu süreçte Türkiye'nin daha önce yaşamadığı şeylerin yaşandığını söyledi. Ağbaba sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece belediye başkanlarımız tutuklanmadı, maalesef ailelere kadar uzanmış durumda. Sayın İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun 70 yıllık şirketinin tüm mallarına el konuldu, kayyum atandı ve insanlar ekmeğe muhtaç edildi. Sayın Hasan İmamoğlu'nun izin alınmadan arsası kazıldı, para arandı. Koruma müdürünün Giresun'daki evi arandı. 'Para kasası çıktı' dediler televizyonlarda. Kasanın içinde bir tane beylik tabanca ile mermi çıktı. Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı. 12 yaşındaki Çınar'ın doğum gününde Kadriye Kasapoğlu cezaevine atıldı ve Çınar'a bakacak kimse yok.

Rıza Akpolat'ın selam verdiği herkese baskı yapılıyor. Eşi, baldızı, bacanağı gözaltına alınıyor. Şoförler, korumalar gözaltına alınıyor. İğrenç bir durumla Türkiye karşı karşıya, insanlar ekmeğe muhtaç edilmiş durumda. Belediye başkanlarımız, bürokratlarımızın 70 yıllık mallarına el konuldu ve maalesef bu organize kötülüğü AKP yapıyor."

19 Mart operasyonları kapsamında gözaltına alınan belediye bürokratlarının polisle birlikte yürüdüğü fotoğrafları gösteren Ağbaba, "Sanki savaş suçlusu gibi insanlar teşhir ediliyor. Bunlar yargılanmadı, gözaltı görüntüleri bunlar. İnsanlar yargılanmadan, ceza almadan masumluk ilkesi yok sayılarak bu insanlar teşhir ediliyor. Belki yarın beraat verilecek. Bu tür siyasi resimleri Türkiye daha önce Balyoz ve Ergenekon'da gördü. Genelkurmay Başkanları terörist ilan edildi ama sonra aklandı. Maalesef insanlar ceza almadan, yargılanmadan böyle iğrenç görüntülerle Türkiye karşı karşıya kalıyor. Belediye Başkanlarımız, bürokratlarımız savaş suçlusu gibi sıraya dizilerek fotoğraf çektiriliyor" diye konuştu.

Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum olarak atanmasının ardından il binasının önünde çıkan olaylarda polisin orantısız müdahalesine de tepki gösteren Ağbaba, "Milletvekillerine 30 santimden gaz sıkılıyor. Polisimize kanunsuz emir vererek milletvekillerimize, gençlerimize gaz sıkılıyor. İstanbul İl binasını 5 bin polisle işgal eden anlayış, milletvekillerimize gaz sıkarak onları susturmaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı maalesef polisimizi kanunsuz emir vererek kullanmaya çalışıyor. Polisin derdini görmeyenler, polisi kendi çıkarı için kullanıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon salonunda milletvekilleri ile selamlaşması sırasında CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, milletvekilleri ve yurttaşlara polisin CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki biber gazlı müdahalesine tepki göstererek, "İnsanlara zulmettiniz. Biber gazı yiyen milletvekillerinden biri benim. Tedbirli geldik, yanımda Talcidli suyla geldim. 30 santimden insanların gözünün içen biber gazı sıktınız" dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Bakan Yerlikaya'nın elini sıkmadı. Bakan Yerlikaya da vekillerin tepkilerine "Akşama kadar buradayız. Sabredin" diye yanıt verdi.