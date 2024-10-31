CHP'li Yavuzyılmaz'dan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, "Daha 6 ay önce aday olmasında 'herhangi bir sorun olmadığına' dair temiz kağıdı verilen ve halkın iradesiyle Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması bir demokrasi utancıdır" dedi.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı açıklamayla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Daha 6 ay önce aday olmasında 'herhangi bir sorun olmadığına' dair temiz kağıdı verilen ve halkın iradesiyle Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması bir demokrasi utancıdır. Daha tutuklama gerçekleşmeden yandaş medyada kayyum atandığı bilgisinin paylaşılması planlı bir çalışmanın kanıtıdır. Nihai sonucun nereye vardırılmak istendiği açıktır. Tüm yurttaşlarımızı Esenyurt halkının iradesine sahip çıkmak üzere saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyoruz."