CHP'den Akaryakıt İçin KDV İndirimi Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Akaryakıt İçin KDV İndirimi Çağrısı

07.04.2026 21:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KDV indirimi çağrısında bulundu ve olası zamlara karşı acil önlem alınmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KDV indirimi çağrısında bulundu ve olası zamlara karşı acil önlem alınmasını istedi.

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a akaryakıt çağrısı yaptı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik akaryakıt çağrısı! Madem ki vatandaşın 'kötü gün parası' olan Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçelerini, önce Hazineye aktarıp, sonra da Kur Korumalı Mevduat sistemiyle yiyip bitirdiniz. O halde bu devasa akaryakıt zamlarını vatandaşın sırtına yükleyemezsiniz. Bu gece itibariyle, derhal alacağınız Cumhurbaşkanı Kararı'yla; Akaryakıttaki KDV yüzde 20'den yüzde 11'e indirilirse bu geceden itibaren yürürlüğe girecek 7,80 TL'lik dev motorin zammının pompa fiyatına yansımasını engellemek mümkün."

İlerleyen günlerde de KDV oranı yüzde 11'den yüzde 1'e düşürüldüğü taktirde; 7,10 TL'lik bir zammın daha motorinin pompa fiyatına yansıması engellenebilir. Bu kararlar dünyadaki akaryakıt fiyatlarındaki kriz aşılıncaya kadar yürürlükte tutulabilir. Bu konudaki uyarılarımızın gereği yapılmazsa; Tüm sektörlerde iğneden ipliğe her şeye devasa zam gelecek. AKP uyuma!

Peki akaryakıttaki KDV teknik olarak nasıl düşürülebilir? ya Cumhurbaşkanı Kararı'yla ya da 23 Mart'ta Meclise sunduğum kanun teklifiyle, akaryakıttan alınan KDV oranını yüzde 20'den yüzde 1'e düşürmek mümkün. Acilen bu gece, akaryakıttaki KDV oranıyla ilgili bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlanmalıdır"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den Akaryakıt İçin KDV İndirimi Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den Akaryakıt İçin KDV İndirimi Çağrısı - Son Dakika
