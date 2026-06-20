CHP'li Yavuzyılmaz: Termik Santrallere 559 Milyon Dolar Teşvik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Yavuzyılmaz: Termik Santrallere 559 Milyon Dolar Teşvik

20.06.2026 03:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuzyılmaz, 2018-2025 yılları arasında 5 termik santrale 559 milyon dolar teşvik ödendiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, beş termik santrale 2018-2025 yılları arasında kapasite mekanizması kapsamında toplam 559 milyon 278 bin 214 dolar teşvik ödendiğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, söz konusu teşviklerin güncel kurla yaklaşık 26 milyar liraya karşılık geldiğini belirterek, iktidara tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) resmi internet sitesindeki verileri kaynak göstererek, kapasite mekanizması kapsamında bazı termik santrallere teşvik ödemeleri yapıldığını ifade etti.

Paylaşımında, "5 yandaş şirkete ait termik santrallere, üretmedikleri elektrik için astronomik tutarda teşvik ödendiğini tespit ettik" ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, 2018-2025 yılları arasında yapılan toplam ödemenin 559 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, kapasite mekanizması kapsamında yapılan ödemelerin, santrallerin elektrik üretim kapasitelerini hazır halde tutmaları amacıyla verildiğini aktararak, "Yani üretilmemiş elektrik için AKP'nin yandaş şirketlere ödeme garantisi verdiği bir teşvik" değerlendirmesinde bulundu.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımında yer verdiği verilere göre, 2018-2025 döneminde İçtaş-Limak ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne 192 milyon dolar, Kolin Grubu'na ait Soma Kolin Termik Santrali'ne 125 milyon dolar, Konya Şeker'e ait Soma B Termik Santrali'ne 100 milyon dolar, Aydem Holding'e ait Yatağan Termik Santrali'ne 82 milyon dolar ve Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük Termik Santrali'ne 60 milyon dolar teşvik ödemesi yapıldı.

Yavuzyılmaz, söz konusu teşviklerin toplam tutarının güncel kurla yaklaşık 26 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bunun adı soygundur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yavuzyılmaz: Termik Santrallere 559 Milyon Dolar Teşvik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Özgür Özel’den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız Özgür Özel'den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

04:11
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Ayağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Ayağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
03:59
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
03:02
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 04:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Yavuzyılmaz: Termik Santrallere 559 Milyon Dolar Teşvik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.