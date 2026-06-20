CHP'li Yavuzyılmaz: Termik Santrallere 559 Milyon Dolar Teşvik

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, beş termik santrale 2018-2025 yılları arasında kapasite mekanizması kapsamında toplam 559 milyon 278 bin 214 dolar teşvik ödendiğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, söz konusu teşviklerin güncel kurla yaklaşık 26 milyar liraya karşılık geldiğini belirterek, iktidara tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) resmi internet sitesindeki verileri kaynak göstererek, kapasite mekanizması kapsamında bazı termik santrallere teşvik ödemeleri yapıldığını ifade etti.

Paylaşımında, "5 yandaş şirkete ait termik santrallere, üretmedikleri elektrik için astronomik tutarda teşvik ödendiğini tespit ettik" ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, 2018-2025 yılları arasında yapılan toplam ödemenin 559 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, kapasite mekanizması kapsamında yapılan ödemelerin, santrallerin elektrik üretim kapasitelerini hazır halde tutmaları amacıyla verildiğini aktararak, "Yani üretilmemiş elektrik için AKP'nin yandaş şirketlere ödeme garantisi verdiği bir teşvik" değerlendirmesinde bulundu.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımında yer verdiği verilere göre, 2018-2025 döneminde İçtaş-Limak ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne 192 milyon dolar, Kolin Grubu'na ait Soma Kolin Termik Santrali'ne 125 milyon dolar, Konya Şeker'e ait Soma B Termik Santrali'ne 100 milyon dolar, Aydem Holding'e ait Yatağan Termik Santrali'ne 82 milyon dolar ve Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük Termik Santrali'ne 60 milyon dolar teşvik ödemesi yapıldı.

Yavuzyılmaz, söz konusu teşviklerin toplam tutarının güncel kurla yaklaşık 26 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bunun adı soygundur" ifadesini kullandı.