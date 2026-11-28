(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eylül ayında cezaevinden çıkan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı evinde ziyaret etti. Kaya, "Sarıldık, hasret giderdik. Ziyaretimizden duyduğu mutluluğu gözlerinden okuduk" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ve Muş İl Başkanı Sertaç Demirel ile birlikte eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mızraklı'yı cezaevinde de iki kez ziyaret ettiğini belirtti. Kaya'nın paylaşımı şöyle:

"Halkın oyuyla seçilen, görevden alınarak yerine kayyım atanan ve tartışmalı tanık ifadeleriyle yıllarca cezaevinde kalan Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde iki kez ziyaret etmiştim.

Diyarbakır'a gelip kendisine 'Geçmiş olsun, hoş geldin' dememek olmazdı.

Diyarbakır İl Başkanımız Sertaç Eke ve Muş İl Başkanımız Sertaç Demirel ile birlikte evinde ziyaret ettik. Sarıldık, hasret giderdik. Ziyaretimizden duyduğu mutluluğu gözlerinden okuduk.

Selahattin Demirtaş'a da selamlarımızı gönderdik. Demokrasi, barış, özgürlük, hak, hukuk ve adalet mücadelemizde omuz omuza yürüdüğümüz yoldaşlarımızı hiçbir koşulda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik."