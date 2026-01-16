Gökan Zeybek'ten Belediye Şirketleri İçin 'Cumhurbaşkanı Onayı Şartı' Düzenlemesine Tepki: "Halk Sandıkta Bunların Hesabını Sorar"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyeler ve belediyeler tarafından kurulan şirketlerin sermaye katılımı, hisse edinimi, şirket veya kooperatife ortak olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı onayını şart kılan düzenlemenin TBMM'de ilgili komisyondan geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, "2017 yılında belediyelere şirket kurmayı zorunlu kıldınız. Dün zorunlu kıldığınız belediye şirketlerini, bugün tek imzaya mahkum edip Cumhurbaşkanlığı onayına bağlamaya çalışıyorsunuz. Bu tutarsızlık nasıl açıklanacak. Bu halkı çok hafife alıyorsunuz bu yapılanları unutmaz. Sandıkta bunların hesabını sorar" ifadesini kullandı.

"Milli irade demiyor muyduk ne oldu milli iradeye? İktidarın attığı bu adım geriye gidişti. 2017 yılında belediyelere şirket kurmayı zorunlu kıldınız. Dün zorunlu kıldığınız belediye şirketlerini, bugün tek imzaya mahkum edip Cumhurbaşkanlığı onayına bağlamaya çalışıyorsunuz. Bu tutarsızlık nasıl açıklanacak? Belediyelerin halka hizmet etmesine ne olursa olsun engel olmak… Bu her şeyi ben yöneteceğim anlayışı hataya götürür. Bu anlayış Türkiye'yi dibe çeker!

"Bu telaş niye"

Nereye koşuyorsunuz? Bu telaş niye? Halk belediye başkanını sandıkta seçiyor, ama o belediyenin atacağı adımlar Cumhurbaşkanlığı onayına bağlanıyor. Bu sizin demokrasiniz! Demokrasi bu değil. Milli iradeye saygı bu değil. Attığınız adımları hiç mi sorgulamıyorsunuz? Yaptığınız her yanlışın bedelini millet ödüyor. Pes yahu pes. 25 yıl boyunca hiçbir sorun yoktu. Ne zaman ki yerelde iktidar CHP oldu, işte o zaman 'yontmanız' başladı. Yapmayın! Bu halkı çok hafife alıyorsunuz bu yapılanları unutmaz. Sandıkta bunların hesabını sorar."