CHP'li Zeybek: "Belediyenin Hareket Alanını Daraltan Her Yaklaşım, En Çok Kütahya'ya Zarar Verir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kütahya Belediye Meclisi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grubunun engelleyici tutumu Kütahya halkı adına ciddi bir soru işareti oluşturmaktadır. Milletin hizmete erişimini zorlaştıran, belediyenin hareket alanını daraltan her yaklaşım, en çok Kütahya'ya zarar verir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabında, Kütahya Belediye Meclisi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kütahyalılar duysun, milletimiz bilsin Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'nin ortaya koyduğu tablo çok net. Göreve geldiği günden bu yana mali disiplini sağlayan, borç yükünü azaltan ve hizmet üretme kapasitesini güçlendiren bir anlayışla kenti yönetiyor. Kendi ifadesiyle aktarayım; 'Bankalara ve firmalara olan cari borçların yüzde 90'ı yani büyük bir bölümü kapattık.' 'Belediyeyi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturduk.' 'Yıllardır zarar eden belediye şirketlerini kar eden bir yapıya dönüştürdük.' Ancak tüm bu olumlu tabloya rağmen, Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grubunun engelleyici tutumu Kütahya halkı adına ciddi bir soru işareti oluşturmaktadır. Kütahya'ya hizmet edilmesin mi istiyorsunuz 2025 yılı kesin hesap raporu'nun reddedilmesi hangi akıl, hangi vicdan ve hangi kamu yararı anlayışıyla açıklıyorsunuz Milletin hizmete erişimini zorlaştıran, belediyenin hareket alanını daraltan her yaklaşım, en çok Kütahya'ya zarar verir. Demokratik siyasetin görevi engel çıkarmak değil, halkın yararına olan hizmetlerde ortak akılda buluşabilmektir. Bu iradeye destek olmak yerine sürekli engel çıkarılmasını Kütahyalı hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz."