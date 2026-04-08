Gökan Zeybek: "Sinem Başkanımızın da Üsküdar Belediyemizin de Yanındayız"

08.04.2026 14:50  Güncelleme: 15:43
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ederek iktidarın kumpaslarına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ederek "Yönetme kabiliyetini ve toplumsal karşılığını yitirmiş iktidarın kumpaslarıyla, iftiralarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sinem Başkanımızın da, Üsküdar Belediyemizin de yanındayız. En ufak bir karalama girişimine, bir toplu iğne ucu kadar dahi leke sürülmesine asla izin vermeyiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Zeybek sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz bizim gururumuzdur. Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'la bir araya geldik. Yönetme kabiliyetini ve toplumsal karşılığını yitirmiş iktidarın kumpaslarıyla, iftiralarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sinem Başkanımızın da, Üsküdar Belediyemizin de yanındayız. En ufak bir karalama girişimine, bir toplu iğne ucu kadar dahi leke sürülmesine asla izin vermeyiz. Halk için çalışan CHP'li belediyelere yönelik bu kirli operasyonların amacını da, yöntemini de çok iyi biliyoruz. Algı oyunlarıyla, uydurma görüntülerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışanlar, kul hakkına girenler sandıktan kaçamayacak. Bu millet büyüktür. Bu düzeni de çok yakında bitirecektir."

Kaynak: ANKA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
