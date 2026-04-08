Gökan Zeybek: "Sinem Başkanımızın da Üsküdar Belediyemizin de Yanındayız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ederek "Yönetme kabiliyetini ve toplumsal karşılığını yitirmiş iktidarın kumpaslarıyla, iftiralarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sinem Başkanımızın da, Üsküdar Belediyemizin de yanındayız. En ufak bir karalama girişimine, bir toplu iğne ucu kadar dahi leke sürülmesine asla izin vermeyiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Zeybek sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz bizim gururumuzdur. Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'la bir araya geldik. Yönetme kabiliyetini ve toplumsal karşılığını yitirmiş iktidarın kumpaslarıyla, iftiralarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sinem Başkanımızın da, Üsküdar Belediyemizin de yanındayız. En ufak bir karalama girişimine, bir toplu iğne ucu kadar dahi leke sürülmesine asla izin vermeyiz. Halk için çalışan CHP'li belediyelere yönelik bu kirli operasyonların amacını da, yöntemini de çok iyi biliyoruz. Algı oyunlarıyla, uydurma görüntülerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışanlar, kul hakkına girenler sandıktan kaçamayacak. Bu millet büyüktür. Bu düzeni de çok yakında bitirecektir."