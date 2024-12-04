CHP Lideri, Ölümlerin Aileleriyle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Lideri, Ölümlerin Aileleriyle Görüştü

Özgür Özel, öldürülen motokurye ve otelde ölen gencin aileleriyle bir araya geldi, adalet sözü verdi.

04.12.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen motokurye Samet Özgül ve staj yaptığı otelde ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın aileleriyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen motokurye Samet Özgül ve staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş'ın aileleriyle CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı bir araya geldi. Yapılan görüşmeden sonra aileler sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Samet Özgül'ün ailesi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile bir araya gelerek kardeşim Samet Özgül'ün davasını ve adalet arayışımızı anlattık. Kendisine, Samet'in adının Ankara'da bir sokağa verilmesi ve isminin yaşatılması talebimizi ilettik. Sayın Özel, bu talebimizi desteklediğini belirterek Samet'in adını taşıyacak olan caddenin açılışına katılma sözü verdi. Nazik misafirperverliği ve desteği için kendisine yürekten teşekkür ediyoruz."

Burak Oğraş'ın babası tarafından da şu paylaşım yapıldı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile makamında uzun bir görüşmemiz oldu, RİXOS Otelde Staj yaparken katledilen Oğlumun cinayet dosyasını ve 14 yıldır verdiğim Adalet mücadelesini anlattım. Sesimizin duyulması ve hukuki yardım için söz verdi. Sözünü tutacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri, Ölümlerin Aileleriyle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Fransa’da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 23:19:46. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Lideri, Ölümlerin Aileleriyle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.