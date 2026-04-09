CHP Lideri Özel Ara Seçim İçin Muhalefet Görüşmelerini Sürdürüyor, İktidar Karşı Çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı erken seçime zorlamak amacıyla ara seçim çağrısı kapsamında muhalefet partileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çağrıya olumsuz yanıt verirken, muhalefet partilerinde ara seçimin Meclis aritmetiği nedeniyle siyasi sonuç üretmeyeceği görüşü hakim. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçime destek verirken ara seçimi 'beyhude girişim' olarak nitelendirdi.

Özel, TİP ve EMEP ile yaptığı görüşmelerde ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu vurguladı ve Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirerek bunun Anayasa'yı çiğnemek olduğunu söyledi. TİP, ara seçime açık destek veren tek parti olurken, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi erken seçimi tercih etti. CHP, muhalefetin ortak tutum almasının önemine dikkat çekerek, ortak yasa teklifi ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dahil her türlü hukuki adımı atmaya hazırlanıyor.

Özel'in gelecek hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesi bekleniyor, ancak kulislerde olumlu yanıt ihtimali düşük görülüyor. CHP, ara seçim talebiyle erken seçim baskısı oluşturmayı ve iktidarın Anayasa'ya uymama tutumunu kayda geçirmeyi hedefliyor. Anayasa'nın 78. maddesi, boşalan milletvekilliği sayısı üye tam sayısının yüzde beşini bulduğunda ara seçim yapılmasını öngörüyor.