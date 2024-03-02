CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan\'ın Şehit Cenazesindeki Konuşmasını Eleştirdi

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şehit cenazesinde elini tabuta koyarak konuşma yapmasını hatırlatarak, "Biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelli ile çürük raporu ile kaçmayız.Başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun" dedi.

Partisinin Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlediği mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflaj kıyafetlerle fotoğraf çektirmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki oğlundan birisinin bedelli askerlik yaptığını diğerinin de çürük raporu alarak askere gitmediğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum: Biz hepimiz bu ülke için canımızı veririz ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç briket bir ev penceresiz camına naylon çekilmiş oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim, 'Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' yedi tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip biz vatanseveriz biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelli ile çürük raporu ile kaçmayız dedim. Diyorlar ki Özgür Özel 'bedelliden oy istemedi mi?'. O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum: Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da bedelli yapıp askere yollamıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun onu soruyorum onu."