(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i, Yargıtay'da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › CHP Lideri Özgür Özel'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e Ziyaret - Son Dakika
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