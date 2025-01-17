(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesini protesto eden CHP'liler Beşiktaş Belediyesi önünde bekleyişini sürdürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesinin ardından CHP'den, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısı yapıldı.
Akpolat'a destek amaçlı CHP'lilerin Beşiktaş Belediyesi önünde bekleyişleri sürüyor. Toplanan kalabalık ara ara Akpolat'a destek sloganları atıyor, marşlar söylüyor...
Son Dakika › Güncel › CHP'liler Beşiktaş Belediyesi Önünde Rıza Akpolat'a Destek Gösterisi Yapıyor - Son Dakika
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