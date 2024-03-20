CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Bem-Bir-Sen\'in mesajına tepki gösterdi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına üyesi oldukları Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası tarafından (Bem-Bir-Sen) gönderilen "AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile yaptığımız görüşme sonucu Sosyal Denge Sözleşmesi'nden (SDS) kaynaklı haklarımızın devamını sağlıyoruz" şeklindeki mesaja tepki gösterdi. Ağbaba, "Sanki seçim bitmiş belediye başkanlığı seçimi kazanılmış gibi bir hava vermeye çalışıyorlar. Ama son sözü belediyede yıllardır mağdur edilen işçiler söyleyecek" dedi.
CHP'nin Malatya Belediyesi Başkan Adayı Veli Ağbaba, Bem-Bir Sen Malatya Şubesi'nin Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üyelerine gönderdiği "Bem-Bir-Sen 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ve Ramazan Bayramı münasebeti ile yoğun bir çalışma takviminde bulunduğumuzdan dolayı sendika üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile yaptığımız görüşme sonucu Sosyal Denge Sözleşmesi'nden (SDS) kaynaklı haklarımızın devamını sağlıyoruz. Sami Başkanımızın sizlere hassaten selamlarını iletiyoruz. Bilgilerinize sunulur" şeklindeki mesaja tepki gösterdi.
"İŞÇİLERİMİZ EN YÜKSEK MAAŞLA ÇALIŞACAKLAR"
Gönderilen mesajla seçimi AKP'nin adayının kazandığına dair bir hava yaratılmaya çalışıldığını belirten Ağbaba, şunları söyledi:
"Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili bir sendika daha seçim olmadan seçimi ilan etmiş durumda. Maalesef irade yok sayılıyor. İnsanlara mevcut belediye başkanı adayı ile bir mutabakata vardıklarını ve sosyal denge tazminatını ödeyeceklerini söylüyorlar. Sanki seçim bitmiş belediye başkanlığı seçimi kazanılmış gibi bir hava vermeye çalışıyorlar. Ama son sözü belediyede yıllardır mağdur edilen işçiler söyleyecek. Biz geldiğimiz zaman Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlar Türkiye'nin en fazla, en yüksek sosyal denge tazminatını alan memurlar olacak. işçilerimiz en yüksek maaşla çalışacaklar."
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