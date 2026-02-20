Chp, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i Partiden İhraç Etti - Son Dakika
Chp, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i Partiden İhraç Etti

20.02.2026 21:58  Güncelleme: 10:30
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle oy birliğiyle ihraç edildiğini açıkladı.

(ANKARA)-CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in partiden ihraç edildiği duyuruldu.

CHP, Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in; Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak", 68/1-d maddesinde belirtilen "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak" ve 68/1-f maddesinde belirtilen "kurultay, kongre…. işlemlerinin.. Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek,… tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak" eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Chp, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i Partiden İhraç Etti - Son Dakika

11:28
