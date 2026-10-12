CHP, Mersin'de başkanları tutuklanan Mezitli ve Yenişehir için vekil adaylarını açıkladı - Son Dakika
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CHP, Mersin'de başkanları tutuklanan Mezitli ve Yenişehir için vekil adaylarını açıkladı

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CHP, Mersin\'de başkanları tutuklanan Mezitli ve Yenişehir için vekil adaylarını açıkladı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayının Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı. Karar, geçtiğimiz günlerde belediye başkanları tutuklanan Mezitli ve Yenişehir belediyeleri için alındı.

(MERSİN) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayının Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı.

CHP, belediye başkanları geçtiğimiz günlerde tutuklanan Mezitli ve Yenişehir belediyeleri için başkan vekili adaylarını belirledi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"3 gündür yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayını Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak ise Hülya Günel olarak belirledik.

Partimize, Mezitli ve Yenişehir halkına hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA
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