CHP Milletvekili Akay, Vergide Adaletin Sağlanmadığını Söyledi

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(TBMM)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2007 yılından bu yana "vergide adalet" açıklamaları yaptığını belirterek "Bu açıklamalar var ama söz konusu açıklamalarla beraber vergide adalet maalesef sağlanmıyor, vergi yükü dengeli bir şekilde dağılmıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, dün Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP grubu adına konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

"Vergide adalet sağlanmıyor, vergi yükü dengeli bir şekilde dağılmıyor"

Şimşek'in 2007 yılından bu yana "vergide adalet" üzerine yaptığı konuşmaları sıralayan Akay, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2007 yılından bu yana yaklaşık 11 kez vergi adaletinden bahsetmiş. Ayrıca yine muhtelif zamanlarda sosyal medya hesaplarından vergiyi tabana yayacağız. diye açıklamaları var. Bu açıklamalar var ama söz konusu açıklamalarla beraber vergide adalet maalesef sağlanmıyor, vergi yükü dengeli bir şekilde dağılmıyor. Gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık üçte biri kayıt dışı ekonomi olarak tahmin ediliyor yani 300 milyar dolarlık bir tutar. Şimdi, bu kayıt dışı ekonominin yarısını kayıt altına alıp vergilendirsek ülke bütçesinin yani 2024 yılı bütçesinin 1 trilyon 254 milyarlık faiz giderini ödeyebiliriz ama maalesef bunu yapmıyoruz" dedi.

2023 yılında 530 milyarlık vergi cezasının sadece 60 milyarını tahsil edebilmiş

KÖİ ve YİP modeliyle yapılan projelerinin müteahhitlerinden gerekli vergi tahsilatının yapılmadığını dile getiren Akay, "2023 yılı için tahakkuk eden 530 milyarlık vergi cezasının sadece 60 milyarını tahsil edebilmişiz, 470 milyarını tahsil edememişiz yani tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 11,4. Bu cezalarla ilgili sonuç alınsaydı, buradaki kesilen önceki cezaların tahsil edilmesi gerekirdi. KÖİ projelerinde kurumlar vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkararak ek bir gelir elde edilmeye çalışılıyor; çok düşük bir tutar. Halbuki yıllardır, 2005 yılından günümüze, sadece 79,5 milyar dolar KÖİ ve yap-işlet-devret projelerinden gelir elde eden firmalara, her yıl 5 milyar dolar ödeniyor, bu yıl da 162 milyar civarında ödeneceği tahmin ediliyor. Buradaki kurumlar vergisi tahsilatından gerekli, sağlıklı faydayı sağlayamayacağız" ifadelerini kullandı.

33 Milyar lira kaynak arayan iktidar savurganca harcamalarını sürdürüyor

İktidarın kaynak ararken diğer yandan da savurganca harcamalar yaptığını dile getiren Akay, "Asgari kurumlar vergisi getiriyorsunuz ve yüzde 10 olarak belirleniyor. Bu firmalar için kesinlikle en az 5 puan üzerinde olması lazım, biz bunu önerge olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde verdik, buradan tekrar öneriyoruz, geç değil, yüzde 15 olarak uygulanmasını buradan öneriyoruz. Bir taraftan emekliden, işçiden, esnaftan tasarruf ederken, emekliye 2 bin 500 lira vermek için 33 milyar kaynak ararken buralara savurganca harcama yapmak ve buraların vergilendirilmemesi kabul edilemez" dedi.

CHP'nin emekli maaşıyla ilgili önerisini hatırlatan Akay, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesini, asgari ücretin de 25 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi.