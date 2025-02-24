CHP Milletvekili Alp'ten Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek "Kayyum darbedir, halk iradesinin gasbıdır" dedi.

CHP Kars Milletvekili Alp, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın atanmasına sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Alp, "Sabah güne yine bir kayyum haberi ile uyandık. Kayyum darbedir, halk iradesinin gasbıdır. Görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, ilimizde hem milletvekili hem de iki defa Belediye Başkanı seçilmiş saygın bir siyasetçidir. Haksız bir cezaya maruz kalmıştır. Kayyumu kabul etmiyorum, Kağızman halkının yanındayım" ifadelerini kullandı.