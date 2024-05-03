CHP Milletvekili Aşkın Genç: Enflasyon Rakamları Ekonomiyi Toparlayamadıklarını Gösteriyor

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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede; "Bu rakamlar gösteriyor ki almaya çalıştıkları tüm tedbirlere rağmen ekonomiyi toparlayamıyorlar, çünkü yönetme iradesini kaybettiler. Damat Bey giderken, 'At izi, it izine karıştı, sonumuz hayır olsun' dediğinde ne dediğini anlamayanlar, herhalde şimdi anlıyordur" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesine yükseldi. Bağımsız enflasyon araştırma kuruluşu ENAG'ın verilerine göre ise nisan ayında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 5,02 artarken yıllık artış yüzde 124,35 olarak gerçekleşti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, X hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini eleştirdi. Genç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. ENAG'a göre enflasyon nisan ayında yüzde 5,2 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 124,35 olarak ifade ediliyor. Devletin kurumu TÜİK'e göre ise aylık ise yüzde 3,18 arttı, yıllık ise yüzde 69,80 oldu. Bağımsız araştırmalar, devletin kurumunun açıkladığı verinin neredeyse 2 katında enflasyon olduğunu açıklıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerinin halen enflasyon tahminlerinin üzerinde olduğunu ve sıkı para politikasının sürdürüleceğini söylüyor. Bu rakamlar gösteriyor ki almaya çalıştıkları tüm tedbirlere rağmen ekonomiyi toparlayamıyorlar, çünkü yönetme iradesini kaybettiler. Damat bey giderken, 'At izi, it izine karıştı, sonumuz hayır olsun' dediğinde ne dediğini anlamayanlar, herhalde şimdi anlıyordur."