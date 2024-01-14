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CHP Milletvekili Ayhan Barut, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye fiyatına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ayhan Barut, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye fiyatına tepki gösterdi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına net 13 lira 50 kuruş açıklanmasına tepki gösterdi. Barut, üreticilerin zarar ettiği ve tüketicilerin süt alamaz hale geldiği bir sistem yerine üreticinin desteklenmesi ve tüketici gelirinin artması gerektiğini belirtti. Barut, hayvancılık sektörünün maliyetlerdeki artış nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını ve çiftçilerin hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

CHP Milletvekili Ayhan Barut, Ulusal Süt Konseyi\'nin tavsiye fiyatına tepki gösterdi
14.01.2024 - 13:19,
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına net 13 lira 50 kuruş açıklanmasına tepki gösterdi. Barut, "Bu şartlarda üretici kazanamadığı için ineklerini kesime göndermeye devam ediyor, yurttaşlarımız ise bakkal ve marketlerden süt alamaz hale geliyor. Bu kirli düzen ancak üretenin kazandığı, tüketenin rahatça alabildiği bir sistem kurulursa düzelir. Bunun yolu da üreticinin daha çok üretmesi ve kazanması için desteklenmesinden, tüketicinin de gelirinin artmasından geçer" dedi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına net 13 lira 50 kuruş olarak açıkladı. CHP  Adana Milletvekili Ayhan Barut, bugün yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de çok uzun süredir enflasyonun fırladığını, döviz kurlarının ve mazotun arttığını, tüm maliyetlerin katlandığını belirterek, "Acı gerçekler tümüyle ortadayken süt üreticilerini ölüme terk edenlerin hiç vicdanı sızlamıyor ne hikmetse. Çoluğuna çocuğuna süt içiremez hale gelen vatandaşların dramını seyrediyorlar sadece. Sürdürülebilir bir üretim, vatandaşın tüketebildiği bir sistem için süt üreticilerin ve tüketicilerin feryadına kulak verin" dedi.

"DİŞİ HAYVANLAR KESİME GİDİYOR"

Maliyetlerdeki fahiş artış nedeniyle hayvancılık sektörünün çok büyük sorunlarla boğuştuğunu, aktaran Barut, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizde çok uzun zamandır yaşanan ekonomik krizin faturasını toplumun tüm kesimleri gibi hayvancılık sektöründeki üreticilerimiz ödüyor. Mazot, saman, yonca, yem, silaj, ot, bakım, elektrik, su ve tüm masraflar fahiş oranda artarken yetiştiricilerimizin bindir emek verdiği hayvanlar ne acıdır ki kesime gönderiliyor. Niye? Çünkü et ve süt fiyatları çiftçimizi kurtarmıyor. Son 15 günde bile yem fiyatları en az yüzde 25 arttı. Şimdi enflasyon, döviz kurları, fahiş zamlar ve acı tablo ortadayken açıklanan yeni süt fiyatı üreticiyi kurtarmıyor. Bu fiyatlarla çiftçi sürekli zarar edip borçlanarak tam olarak iflasa sürükleniyor. Tüketici de evine bir litre süt bile alamıyor. Bir litre kolanın veya suyun fiyatı nasıl süt fiyatının üstünde olur? Akıl alır gibi değil. Böyle giderse dişi hayvanlar yine kesime gitmeye devam edecek, et ve sütte kriz daha da derinleşecek. Evrensel kural olan süt/yem paritesine uyulmalıdır. Yani 1 litre sütle üretici 1.5 kilogram yem alabilmelidir. Bu olmazsa kriz daha da derinleşir. Üreticinin ve tüketicinin nefes alacağı bir adım atılsın."

Kaynak: ANKA
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