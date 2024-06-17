CHP Milletvekili Bankoğlu, Bartın Irmağı ıslah projesine tepki gösterdi

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(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Irmağı ıslah projesiyle birlikte "Emekliler Evi" denilen ve emeklilerin vakit geçirdiği yerin önünün beton duvarla kapatılmasına tepki gösterdi. Bankoğlu, "Hiçbir Bartınlının bu projeyi destekleyeceğine inanmıyorum" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yaptığı açıklamayla 1. derece doğal sit alanı ilan edilen Bartın Çayı'nda DSİ tarafından yapımı süren Irmak Islahı Projesi'ne tepki gösterdi. Bartın'da halk ile ırmak arasına Çin Seddi örüldüğünü belirten Bankoğlu, projeye dahil edilen emeklilerin sık sık ziyaret ederek vakit geçirdiği "Emekliler Evi"nin önünün de beton duvarla kapanmasına karşı olduğunu belirtti.

Emekliler Evi'nin önünde açıklamalarda bulunan Bankoğlu, şunları söyledi:

"Emeklimizin durumu zaten perişan, zaten istenilen zammı vermediniz; bir de Bartın'daki Emekliler Evi'nin önüne bu beton duvarla Çin Seddi'ni çekiyorsunuz. Projesi, izni olmayan, tamamen hukuksuz bir şekilde Bartın halkıyla Bartın ırmağını beton duvarla ayırmaya çalışan bu projenin bir bölümü bir kez daha Bartın halkına göstermek istedim. Bartın İnisiyatifi ile birlikte mücadelemiz devam edecek. Bu proje asla kabul edilemez. Bu projenin bir siyasi partiye mensup olup olmamakla ilgisi olamaz, hiçbir Bartınlı'nın bu projeyi destekleyeceğine inanmıyorum."