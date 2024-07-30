CHP Milletvekili Bülbül: Hayvanları korumak değil, muhalefeti sopalamak amacınız belli - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bülbül: Hayvanları korumak değil, muhalefeti sopalamak amacınız belli

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan ceza düzenlemesini eleştirerek, önceki dönem AKP'li belediye başkanlarını denetlemeyen Tarım Bakanlığı yetkililerine de hapis cezası verilip verilmeyeceğini sordu.

30.07.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sokak hayvanlarıyla ilgili "22 yıldır sahipsiz hayvanları kısırlaştırmayarak, bakımevi kurmayarak sorunu buraya taşıyan önceki dönem AKP'li belediye başkan ve belediyelerini denetlemeyen Tarım Bakanlığı yetkililerine de hapis cezası verecek misiniz? Yoksa, 'İktidar olarak benim amacım, muhalefet belediye başkanlarını sopalamak' mı diyeceksiniz? Böyle bir ceza düzenlemesindeki amacınız belli. Hayvanları korumak değil" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan sahipsiz sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bülbül, şunları söyledi:

"En büyük sorun ekonomi. Gelin, buna çözüm bulalım. Var mısınız? Elbette yoksunuz çünkü size saraydan böyle bir talimat gelmedi"

"Ülkedeki daha büyük sorunları görmezden gelmeyin. Yapılan araştırmalarda ülkenin en büyük sorunu ekonomi, hayat pahalılığı, adaletsizlik, işsizlik. Toplumun acil çözüm bekleyen sorunlarını yok saymak, halkın en büyük kanayan yaralarını saklamak değil de nedir? Araştırmada sokak hayvanlarını sorun görenlerin oranı yüzde 0,5. Toplumun yüzde 85'i de sokak hayvanlarının katledilmesine karşı.

Gelin, ülkedeki sorunları sıraya koyalım, hep beraber çözüm bulalım. En büyük sorun geçinemeyen emekli, barınamayan öğrenci, üretemeyen çiftçi, iş bulamayan gençler, siftah yapamadan kepenk kapatan esnaf, adalet arayan yurttaş, kadına yönelik şiddet. Hadi gelin, yüreğiniz varsa önce bunlara çözüm bulalım. Var mısınız? Elbette yoksunuz. Çünkü size, saraydan böyle bir talimat gelmedi, gelmiyor.

"Diyorsunuz ki 'Hayvanları öldürün. Yoksa sizi hapse atarım"

Erdoğan'ın, 'CHP'li belediyeler SGK borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok' konuşması, aslında her şeyi anlatıyor. Sokak hayvanı sayısının 4 milyon olduğunu söylüyorsunuz, buna karşın mevcut barınakların kapasitesinin 105 bin olduğunu biliyoruz. Belediyelere barınak kurmaları için 2028 sonuna kadar süre veriliyor. Ama kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe giriyor. Peki yasa yürürlüğe girdiğinde toplanan hayvanlar nereye konulacak? Yani siz diyorsunuz ki 'Olmayan barınaklardaki ve dışarıdaki hayvanları öldürün. Yoksa sizi hapse atarım.'

"Böyle bir ceza düzenlemesindeki amacınız belli. Hayvanları korumak değil"

Peki, size sorarım: TCK'nın 20'nci maddesi 'Cezaların Şahsiliği: Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz' ile 22 yıldır sahipsiz hayvanları kısırlaştırmayarak, bakımevi kurmayarak sorunu buraya taşıyan önceki dönem AKP'li belediye başkan ve belediyelerini denetlemeyen Tarım Bakanlığı yetkililerine de hapis cezası verecek misiniz? Yoksa, 'İktidar olarak benim amacım, muhalefet belediye başkanlarını sopalamak' mı diyeceksiniz? Böyle bir ceza düzenlemesindeki amacınız belli. Hayvanları korumak değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bülbül: Hayvanları korumak değil, muhalefeti sopalamak amacınız belli - Son Dakika

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